Toncs Péter tanítványa kifejtette, 2012 óta három komoly műtéten esett át, de mindháromból talpra tudott állni. Pályafutása legszebb pillanatainak a 2020-as Európa-bajnoki diadalt, a londoni olimpiai ötödik helyet és a rendkívül sikeres 2009-es évet nevezte meg.

Karakas kifejtette, a Honvédnál változatlanul versenyzőként is rendelkezésre áll, és csapatbajnokságokon, kisebb versenyeken szívesen segíti klubját.

„Körvonalazódik egy edzői pálya is, az utánpótlással fogok foglalkozni az egyesületnél. Emellett pedig igent mondtam a Nemzetközi Judo Szövetség állásajánlatára is, ahol a versenyszervezői csapat tagja leszek majd. A sport mellett nagy hangsúlyt fektettem a tanulmányaimra is, a Testnevelési Egyetemen alapdiplomát szereztem sportszervező szakon, most a mesterdiplomámat csinálom. Ezen kívül posztgraduális képzésen nemzetközi kapcsolatok és sportdiplomáciai szakon is diplomáztam, és természetesen van egy középfokú judo szakedzői végzettségem is” – tette hozzá Karakas, aki kétszer lett az év női dzsúdósa Magyarországon, 2020-ban pedig az év legjobb női sportolójának választották meg az újságírók.