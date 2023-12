Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a helyszínen köszöntötte a gyerekeket és biztatta őket, hogy az előadás szünetében fogyasszák el a részükre elkészített uzsonnát. Megköszönte a támogatóknak és az Operaháznak, hogy erre a napra a teljes házat a rendelkezésükre bocsátották és az épület legelegánsabb páholyaiba is gyerekek ülhettek.

A vasárnapi előadásra vidéki városokból, falvakból és a fővárosból, valamint Felvidékről, Székelyföldről, Csángóföldről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Nagyváradról és a Partium több településéről is érkeztek iskolások.

Az ünnepi programon részt vett az Országgyűlés háznagya, Mátrai Márta, valamint több nagykövet is.

A program részeként, az előadás mellett arcfestés és lufihajtogató fogadta a gyerekeket az Operaházban, valamint a Mikulással is találkozhattak. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatóinak köszönhetően idén is ajándékokkal teli hátizsákkal térhettek haza a gyerekek, amelyekben gyümölcs és édesség kapott helyet, az MBH Bank jóvoltából pedig mindenki átvehette meglepetéseket tartalmazó mikuláscsomagját is.