„Brüsszel erőteljesebben lépjen fel a terrorizmus ellen!” Lépéseket kell tenni a hútik terrorszervezetté nyilvánítása érdekében, és segíteni kell a jemeni kormányt, hogy megerősítse a parti őrségét. Az ehhez szükséges források az Európai Békekeretben rendelkezésre állnak – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter pénteken a Facebookon. A külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében arról ír, hogy ha az Európai Unió és a nyugati világ nem lép fel határozottan, akkor „azzal kell számolnunk, hogy az európai gazdaságoknak és vállalatoknak hosszú ideig kell majd ezzel a bizonytalansági tényezővel szembesülniük.” „A nyugati világ sokat késlekedett és sajnos nem mérte fel pontosan a hútik által jelentett fenyegetés súlyosságát és komolyságát. Így fordulhatott elő az, hogy az elmúlt hetekben a hútik támadásai miatt a világkereskedelem 15 százalékát jelentő forgalom került veszélybe Jemen partjainál” – fogalmazott. Szijjártó Péter rámutatott arra, hogy a húti lázadók folyamatosan támadják a teherszállító hajókat, emiatt pedig az Ázsiából Európába irányuló tengeri áruszállítás időtartama és költségei is jelentős mértékben megnőttek, ugyanis ezeknek a hajóknak így most meg kell kerülniük az egész afrikai kontinenst. A miniszter szavai szerint mindez egyre súlyosabb problémát jelent több magyar vállalat esetében is, hiszen nem érkeznek meg időben a szállítmányok, és a szállítási költségek is folyamatosan növekednek. „A világ nem hagyhatja, hogy ez a lázadókból álló szervezet ilyen mértékben veszélyeztesse a világkereskedelem szabadságát. Az Európai Uniónak is lépnie kell, hiszen az eddigi kihívások mellett nem lenne jó, ha még további nehézségekkel szembesülnének az Európai Unió gazdaságai” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.