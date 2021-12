A 2016-ban kötött megállapodás szerint az AVHGA uniós forrásból, a COSME program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises; vállalkozások, kis- és közepes vállalkozások versenyképességéért program) keretében vállalhat garanciát a gazdálkodók fejlesztési hiteleire. A COSME-AVHGA program nem minősül állami támogatásnak, így nem akadályozza a részvételt további kedvezményes hitelprogramokban.