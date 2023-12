Az özvegy legújabb fotóin extrém hosszú póthaját mutogatja, az egyik képen jól látható, hogy a barátja is mellette ül az autóban. A következő képen már csak a dereka alá érő, hosszú póthaját látni. A luxusözvegy maga is elismerte, hogy rengeteget változott az elmúlt időkben, és azt is hozzátette, hogy nem tervez ezen a szokásán változtatni.

Éppen úton vagyok egy forgatásra és arra gondoltam megmutatom Nektek az új Mazsit.

Hatalmas változásokon mentem és megyek keresztül a mai napig keresve a végső állomást, amihez úgy érzem már nagyon közel vagyok minden szempontból" - írta a fotók mellé Berki Mazsi, aki rengeteg negatív hozzászólást is kapott emiatt, a legtöbb követője egyetért abban, hogy egyáltalán nem áll jól neki ez a hosszú haj és látni, hogy nem eredeti - írja az Origo.