Díszvendég lett

"Korábban is jártam már Figuresben, de akkor nem sikerült szobát foglalnom ebben a szállodában, hiszen hatalmas az érdeklődés az idelátogató turisták körében. Most viszont a múzeum igazgatónője küldetett autót értünk a reptérre, és biztosították számunkra az egyik szobát is.

Sőt találkozhattam a város polgármesterével is. Amint megérkeztünk, engem elkapott az a semmivel össze nem téveszthető, kicsit tébolyult ihletettség, ami arra sarkalt, hogy rajzoljak. Talán ez az, amiben hasonlíthatom magam hozzá.

Dalí is ezer fokon izzott, amikor dolgozott, és én is így élek, legyen szó festésről, zenéről, vagy akár az írásról. Már hazatértünk ugyan, de még most is mámoros állapotban vagyok" – magyarázta Kozsó, aki ígéri, hogy hamarosan láthatjuk majd a Spanyolországban készült alkotásait.