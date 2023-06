Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is a helyszínen volt, aki itt jelentette be, hogy hivatalosan is visszavonultatják Szvoboda Bence 521-es rajtszámát: a rajtszámot Bence családjának adják, azzal a feladattal, hogyha Bencéhez hasonló tehetségre bukkannak, értesíteniük kell a a Magyar Motorsport Szövetség elnökségét.

A gyászolók végül hosszú percekig tartó vastapssal engedték utolsó útjára a sokszoros bajnok Bencét. A sírnál beindították a motorját, s annak kíséretében helyezték örök nyugalomra.

Bence halála egyben öt ember számára lehet új lehetőséget is, a sportoló nem sérült szerveit ugyanis felajánlották

– írta a portál.