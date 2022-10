Tizenegy éves kapcsolatuk és viharos szakításuk után újra összejött Tolvai Reni és Kállay-Saunders András, nemrég egy buliban is együtt látták őket – azóta pedig a Ripost észre is vett egy videót, amely azon a bizonyos partin készült. Bari Rozália tiktokker ugyanis élőben közvetítette az eseményt, és hallani is lehetett, amint gratulált is a párnak, dicsérte őket, hogy milyen szépek együtt – mire Reni megpuszilta, Kállay-Saunders pedig csak bólogatott, vagyis egyáltalán nem úgy tűnt, mintha tagadták volna a dolgot.

A felvételen kicsivel az 56. perc előtt láthatók: