Nyár elején hirtelen hatalmasra nő a zsálya, a kiskert tulajdonosok jól tudják. Ilyenkor láthatjuk a csodás lila virágait is. A zsálya gyógynövényként is ismert, már az ókorban széles körben alkalmazták, majd a középkori Európában is rendszeresen használták. Tulajdonképpen szinte nincs olyan betegség, amelyre nem ajánlják. Serkenti az emésztést, tisztítja a vért, antibakteriális hatású, gyulladásgátló - írja a Vidék íze. Torokfájás, ínygyulladás esetén is erősen javallt az alkalmazása.

Egy-két bokor elég

Legegyszerűbben tea formájában fogyaszthatjuk: leforrázunk pár levelet, majd 10-20 perc múlva leszűrjük, és már ihatjuk is.

Ősszel vagy tavasszal magról ültetjük vagy tőosztással szaporítjuk, termesztése egyszerű. Évelő félcserje, meleg igényes, de általában jól viseli a telet is, a talajban nem válogat. Egy család szükségleteit egy-két bokor teljesen kielégíti. Érdemes is termeszteni, mert kereskedelmi forgalomban elég ritkán kapható.

Téli tartósítása sem gond, könnyen szárítható, aromáját jól megőrzi. A legegyszerűbb, ha pár leveles zsályaágból laza csokrot kötünk, és szellős, száraz helyre kiakasztjuk, míg zörgősre nem szárad. Ekkor áttesszük egy jól záródó üvegbe vagy dobozba, és pont úgy használhatjuk, mint a friss leveleket.

