Nagy volt a riadalom 49 perce

Megszökött egy állatkerti krokodil Floridában (videó)

Kiszabadult egy krokodil egy állatkerti furgonból Florida egyik forgalmas útján. Az állat a sávok közötti zöld területre menekült. A St. Augustine Aligátor Farm és Állatkert szerint az emberek nem voltak veszélyben, mert az állat szája be volt kötve, pedig az általuk is megosztott videón jól látható, hogy a közelben egy gyalogátkelőhely is volt.

A krokodil akkor szökött meg, amikor az állatkerti gondozók át akarták szállítani a park egy másik területére, ahova több krokodilt is szállítottak a nap folyamán. Az állat betörte a furgon hátsó ablakát, és kirohant az útra – írta az állatkert a Facebookon. A gondozók gyorsan intézkedtek, hogy mielőbb befogják és biztonságban tovább szállítsák új otthonába. Az állatkert egy 12 másodperces videót is megosztott az esetről, amin látható, ahogy a gondozók harcolnak az állattal, miközben autók haladnak el mellettük, ráadásul egy tábla szerint egy zebra is van a közelben. Az állatkert kitért arra, hogy valójában nem volt vészhelyzet, az emberek biztonságban voltak, mert az állat szája be volt kötözve. A St. Augustine Aligátor Farm és Állatkert az egyetlen a világon, ahol a világ összes krokodilfajtája megtalálható. Borítókép: illusztráció

