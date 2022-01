A The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) keretében vasárnap 110 ország hétszáz városában – így Budapesten is – egy időben több mint 130 ezer elegánsan öltözött motoros részvételével lezajló rendezvény idei célja 7 millió dollár egyéni és szponzori adományt gyűjteni a novemberi „bajszos” kampányból is ismert Movember Foundationnek. Az idei motorozásra Magyarországon már több mint 330-an regisztráltak, a hazai felajánlások pedig már most elérik az ötezer dollárt – közölték a szervezők.