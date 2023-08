Az okosóra több mint 100 edzésmóddal, egész napos pulzus-, véroxigén-szint, alvási- és stresszfigyeléssel, menstruációs ciklus-kezelő funkcióval, valamint futurisztikus, mégis könnyed kialakításával a fiatal generációt célozza.

A Z generáció tagjai gyakran inkább meghatározzák, mint követik a trendeket, büszkék identitásuk egyedi kifejezésére és nyitottak az új kultúrák és technológiák iránt. Ők jellemzően digitalizált társadalomban nőttek fel, befogadóak és jól értesültek a technológiai vívmányokat illetően, az órák tekintetében pedig a presztízs és a márkajelzés helyett inkább az innovációt és a funkcionalitást helyezik előtérbe. A gyártó új órában a fiatalos, stílusos megjelenés számos olyan intelligens funkciót kapott, amelyek gyakran csak a különböző gyártók zászlóshajó modelljeiben érhetők el.

A készülék több mint 100 edzésmódot tesz lehetővé az ütősportoktól a téli sportokig, a korábbi kiadásokhoz képest pedig új módokat is tartalmaz, például labdarúgást, kosárlabdát, evezést és e-sportot. Az edzés közben mért pulzusszám szinkronizálható más eszközökre is, valamint megjeleníti az olyan alapvető adatokat is, mint a pulzusszám, kalória és edzéselemzés.

A gyártó saját TruSport algoritmusát alkalmazza, amely átfogó futóadatokat nyújt, például megjeleníti a tempót, a pulzusszámot és a távolságot. Emellett intelligens kiértékelést nyújt a felhasználó futásteljesítmény-indexéről, edzésterheléséről, maximális oxigénfelvételéről, aerob/anaerob tréning eredményeiről és az edzés utáni felépülési időről.

Egészségfigyelés és stílusos megjelenés a csuklónkon

Az óra továbbfejlesztett, átfogó egészségfigyelő képességekkel rendelkezik: TruSleep 3.0 alváskövető, valamint a TruRelax stresszkezelési funkciói képesek felmérni a test állapotát a kritikus pihenési időszakokban, és javaslatokat tesznek a fejlesztésre. Ezek a funkciók 24 órás pulzuskövetést tesznek lehetővé, valamint nyomon követhetők a véroxigén-szint, az alvási- és a stressz körülmények változásai. Ezenkívül az okosóra menstruációs ciklus-kezelő funkcióval is rendelkezik.