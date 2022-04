Úgy tűnik, a Netflix valamilyen formában megszünteti az úgynevezett jelszómegosztást – amikor másoknak, más lakcímen megengedjük, hogy nézzék az általunk előfizetett adást. Ráadásul azt is belengette, hogy reklámok jöhetnek a képernyőkre. Utóbbi meglehetősen különös ötlet egy olyan cégtől, amelyiknek az az egyik legfőbb jellegzetessége, hogy nem szakítja meg a filmeket reklámokkal.

A vállalat első negyedévi eredménybeszámolóján dobta be ezeket a bombákat Reed Hastings vezérigazgató.

A Netflix előfizetőket veszített

Minden látszat ellenére a Netflix egy évtizede most először veszített előfizetőket – egészen pontosan kétszázezret. Pedig a vállalat három hónappal ezelőtt még 2,5 millió új előfizetőt ígért.

A Netflix részben az ukrajnai orosz invázió miatt került a mínuszba az előfizetők számában: 700 000 fiókot veszített, mikor Oroszországban leállította szolgáltatásait. De még ezt figyelembe véve is nagyon elmaradt a várakozásoktól – írja a The Next Web.

Becslések szerint jelenleg 100 millió néző ingyen használja a szolgáltatásukat. Hastings szerint a jelszómegosztás elleni rendszer globális bevezetése körülbelül egy évet vesz igénybe.

Meglehet, mégsem törlik el teljesen a megosztás lehetőségét, hanem magasabb díjért lehet majd ilyen fiókhoz jutni.

Jöhetnek a reklámok

Lehangolóbb a másik hír: szinte biztosnak tűnik, hogy a Netflix be fog vezetni egy reklámokkal támogatott előfizetési kategóriát.

Hastings úgy fogalmazott, hogy a vállalat most már „elég nyitott” a reklámokkal támogatott előfizetésekkel kapcsolatban, pedig évekig ellenezte azokat:

„Azok, akik követték a fejleményeket, tudják, hogy ellenzem a reklámokat, és nagy rajongója vagyok az egyszerű előfizetési módoknak. De (…) mégis nagyon sok értelme van annak, hogy azok a fogyasztók, akik alacsonyabb árat szeretnének és reklámtűrőek, megkapják, amit szeretnének.”

Ez drámai váltást jelent egy olyan vállalat esetében, amelyik a reklámok hiányát fontos megkülönböztető jegyének tartja. Hastings az utóbbi években többször is cáfolta a Netflix reklámokkal támogatott modellre való áttérésével kapcsolatos spekulációkat.