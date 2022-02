Hősének az a küldetése, hogy egészséges egyensúlyt tartson fenn a munkája és a magánélete között, valamint mind a karrierjében, mind a kapcsolataiban sikeres legyen. A vállalatok hagyományos biztonságtudatossági képzési programjainak kiegészítésére szolgáló játék látványosan szemlélteti a biztonságos viselkedés előnyeit, így segítségével megerősíthetők a képzések során tanultak. A játék országos oktatási és médiaprojektek keretében is használható.

Az IT és a kiberbiztonsági szakemberek körében készített közelmúltbéli Kaspersky-felmérés szerint a vállalatok fele tart rendszeresen kiberbiztonsági tanfolyamokat. Előfordulhat azonban, hogy a dolgozók nem szívesen vesznek részt az ilyen képzéseken. A munkatársak azt gondolhatják, hogy valaki más munkájának az elvégzésére kényszeríthetik rá őket, hiszen van egy kifejezetten ezért a területért felelős osztály, és nem látják át, miként hat a kiberbiztonság az ő életükre is. Ezért fordulhat elő az, hogy még a tanfolyam elvégzése és a legjobb gyakorlatok elsajátítása után is ugyanúgy viselkednek, mint a képzésen való részvétel előtt.

A Forrester 2021-es Now Tech jelentésének átfogó biztonságtudatossági és képzési (SA&T) funkciókat kínáló szállítói szegmensében szereplő, biztonságtudatossági képzéseket nyújtó elismert piacvezetőként a Kaspersky folyamatosan fejleszti oktatási megoldásait és vezet be új, naprakész tanulási technikákat. Ennek jegyében a vállalat most egy új vizuális játékkal, a [Dis]connecteddel jelentkezett, melynek célja a képzések érdekesebbé tétele és a dolgozók informatikai biztonság iránti érdeklődésének növelése.A játékban a játékosok egy teljes napot (24 órát) élhetnek át a jövőben, amikor az okosotthon-asszisztensek reggelit készítenek, az emberek víz alatti otthonokban élnek, és az embertökéletesítés már teljesen mindennapos dolog. Azonban a technológiai fejlődés ellenére is vannak még olyan problémák, amelyek a jelenkor emberei számára is ismerősek. A játékoskarakternek például egyszerre kell megoldania több üzleti és munkafeladatot.

A játékbeli karakter nagyon szeret egy innovatív implantátumgyártónál dolgozni. A céget azonban egy versenytárs fogja felvásárolni, és az akvizíció feltételei nagyban függenek attól, mennyire sikeresen hajtja végre a játékos a projektjét. A magánéletében a cél az, hogy ne szakítson a partnerével, aki szomorú amiatt, hogy kevesebb időt töltenek együtt, ám eközben jó kapcsolatot kell fenntartania a kollégákkal, és produktívnak kell maradnia.

Kiderül, hogy a játékos különféle területeken hozott döntései szorosan összefüggenek egymással. Például, ha konfliktusba kerül egy kollégájával, akkor nem tájékoztatják a projektjével kapcsolatos fontos változásokról. Ugyanakkor, ha túl sokáig beszélget a kollégákkal, akkor nem végzi el határidőre a munkáját.

A készítők a kiberbiztonsági elemeket természetes módon szőtték bele a történetbe, hogy megmutassák, miként segíthetik elő az ehhez a szférához kapcsolódó döntések a karakter céljainak elérését, illetve miként hiúsíthatják meg azt. Azok a játékosok például, akik úgy döntenek, hogy időmegtakarítás céljából nem frissítik az implantátumukat, nem tudják növelni a produktivitásukat, így nem tudják időre befejezni a projekteket. A játék során a felhasználónak összesen 24 esetet kell megoldania a jelszavak és fiókok, az e-mailek, a webes böngészés, a közösségi hálózatok és az üzenetküldő szolgáltatások, a számítógépes biztonság és a mobileszközök témájában.

A sztori több alternatív módon végződhet a meghozott döntésektől függően. A felhasználók összefoglalót kapnak arról, hogy milyen sikeresen birkóztak meg a projekttel, és hogy mi történik a magánéletükben, valamint a biztonsági készségeiket és tudásukat is kiértékelik.

Az egy órás játék kisebb szakaszokban játszható, minden menet maximum tíz percig tart. Ezáltal a tanultak könnyebben befogadhatók, és jobban meg is maradnak a játékos fejében. A játékot a képzések elvégzése után érdemes felkínálni a dolgozóknak az ott megszerzett kiberbiztonsági ismeretek megszilárdítására, illetve a készségek gyakorlatban való alkalmazásának ösztönzésére. Önkormányzati és országos szintű projektekben használva a játék fejleszti a lakosok kiberbiztonsági ismereteit.

„Ez a történetileg gazdag játék a modern világban meghozandó döntéseket és dilemmákat boncolgatja. Használjuk-e a legújabb technológiákat az előnyünkre még akkor is, ha további biztonsági kockázatokat jelentenek? Vagy mondjunk le róluk a biztonság javára és legyünk kevésbé hatékonyak a munkánkban? Kényelem vagy biztonság – megtalálhatjuk-e közöttük az egyensúlyt? Az ilyen jellegű döntések meghozatala a játékban nemcsak a technológiák biztonságos használatának elsajátítását segíti elő, de a játékosoknak is segít jobban megérteni, hogyan fonódik össze a kiberbiztonság a napi rutinnal, és hogyan hat valójában az életükre” – fejtette ki Miroslav Koren, a Kaspersky Kelet-Európáért felelős igazgatója.

A [Dis]connected egyelőre csak vállalati ügyfelek számára érhető el. A játék Android és iOS rendszerű okostelefonokon fut. Az ingyenes demoverzió az App Store és a Google Play áruházban érhető el.

