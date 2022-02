Csütörtöktől június 7-ig lehet jelentkezni a járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók gyerekeinek távoktatását is felvállaló KórházSuli Alapítvány Másképp kiállítására. A szervezők idén nemcsak a kórházsulisok, önkénteseik, partnereik műveit várják, hanem mindenkiét, aki a felhívást olvasva kedvet kap az alkotásra. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 50 alkotást előbb virtuális, majd a veszélyhelyzet múltán valóságos tárlaton is bemutatják, és vándorkiállítást is rendeznek belőlük. Műfaji megkötés nincs, a téma is szabadon választható. A beadási határidő június 7., a virtuális kiállításmegnyitó a tanévzáró online ünnepélyhez kötődik – írja a kommüniké.