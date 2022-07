Két év után ez az a nyár, amikor újra lehet korlátozások nélkül, szabadon utazni. Ezt ki is használják sokan. Az utazási irodák külföldi útjai telt házzal mennek egész szezonban.

Mondhatnánk azt is, hogy a pénz nem számít, hiszen a magyarok akár hitelt is vesznek fel azért, hogy egy- vagy kéthetes időtartamra elengedhessék magukat, és kipihenjék az év fáradalmait. Azonban bosszantó lehet, hogy a már befizetett utat még ki kell egészíteni újabb összeggel. Viszont semmiképp nem váratlan.

A kenyeret is megvesszük, meg a vajat és a felvágottat hozzá, hogy elkészülhessen a szendvics, pedig már sokkal drágább, mint pár hónappal ezelőtt. Valahogy így vannak ezzel az utazók is. A nyaralást sem adják olyan könnyen, inkább kifizetik a megemelt összeget, csak elmehessenek a kiszemelt utazásra. Ha jól meggondoljuk, nincs is mit tenni, és ezért nem is lehet az utazásszervezőt okolni. Viszont a döntés a miénk, szabadságunkat itthon is el lehet tölteni, ha a költségeket már nem viseli el a pénztárcánk.