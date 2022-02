Ismét elindult a Tündérszépek versenye, melynek első fordulójában a megye legszebb lányait keressük. Bár a portfóliófotózások már hétfőn elkezdődtek, a megmérettetésre még mindig lehet jelentkezni!

Az immár negyedik alkalommal meghirdetett országos szépségverseny első fordulójára a megyében élő vagy itt tanuló 18–29 év közötti hölgyek jelentkezhetnek. Nevezni saját fényképekkel lehet, ám ez nem feltétel, mert kérhető profi fotózás is. Az Észak-Magyarország fotóriportere hétköznapi, alkalmi és fürdőruhában, illetve bikiniben kapja lencsevégre a szépségüket megmutató hölgyeket.

Ezt meg kell próbálni

A megyénkbeli jelentkezők közül Kubiczki Renáta és Gombos Dorka állt elsőként a kamera elé.

Kubiczki Renáta, a kétgyermekes miskolci édesanya mindig is szerette volna modellként kipróbálni magát. Mint mondta: így akarja növelni saját önbizalmát, egyben bátorítani az édesanyákat.

– Szinte semmit nem aludtam az éjszaka, és enni is alig tudtam valamit, annyira izgultam a fotózás előtt – vallotta be Renáta. A profi fotózásban még gyakorlatlan hölgy maga is meglepődött, hogy kezdeti félszegsége a munka végére teljesen feloldódott. Szerinte ez a fotósnak is köszönhető, akitől mindvégig sok segítséget és bátorítást kapott, hogy kihozhassa magából a legjobbat. Úgy gondolja, sikerült jó kapcsolatot kialakítania a fotóssal, ami nagyban hozzájárult a számára is tetsző végeredményhez. Felkészüléséről szólva Renáta elárulta, otthon a tükör előtt próbálta megtalálni a legelőnyösebb pózokat.

Gombos Dorka nagyapja ösztönzésére jelentkezett a versenyre.

– Nekem már van tapasztalatom, így a fotózás előtt egyáltalán nem izgultam. Én inkább mások rosszindulatú véleményétől tartok.

Kérdő pillantásomat látva rögtön rávágta:

– Bár az elkészült fotók nekem nagyon tetszenek, úgy gondolom, mindenkinek vannak rosszakarói. A hétköznapi életemben is nehezen birkózom meg a negatív kritikákkal, ilyen nagy nyilvánosság előtt meg pláne.

Dorkától azt is megtudtuk, hogy először tükör előtt gyakorolja be az előnyös mozdulatokat, amelyeket ezután tükör nélkül memorizál. A fiatal miskolci hölgy azt is megosztotta velünk, hogy fotózás közben mindig valamilyen neki kedves emlékre vagy vicces dologra gondol, mert ettől sokkal szebb és megnyerőbb lesz az arca a fotókon is. Fotósunkról Gombos Dorka humorosan csak ennyit mondott:

– Annyira kitett magáért, hogy jobban megizzadt a munkában, mint mi.

Aki szintén szívesen kipróbálná magát a kamera előtt, az a tunderszepek.hu oldalon jelentkezhet.

(A borítóképen: Gombos Dorka és Kubiczki Renáta – a hölgyek szerint meg kell próbálni)