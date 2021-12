2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek. Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos! A dicsőség mellett értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás két fő részére, értékes mobiltelefonok....

A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet az út.

Szabó Orsi, 2021 Tündérszépe szerint nem érdemes habozni

2021 Tündérszépe, Szabó Orsi a 2022-es versenyen tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesz.

S hogy miért kihagyhatatlan lehetőség a Tündérszépek?

A debreceni származású Szabó Orsinak a versenyünk például visszaadta a magába vetett hitét, hogy ha valamit szeretne, azt el tudja érni.

– Azt javaslom azoknak, akik ki szeretnék magukat próbálni, hogy ne habozzanak! Jelentkezzenek még most, ne várjanak, hiszen így sokkal több idejük lesz mindezt megélni és a későbbiekben a lehetőségeket kiaknázni – tette hozzá a szőke szépség.

Kárpáti Rebeka örömmel vállalta, hogy háziasszony-mentorként segítse a lányokat. Máris megfogalmazott egy jó tanácsot:

– Azt tanácsolom a lányoknak, hogy natúr, természetes hatású fotókkal nevezzenek, és ilyen ruhákkal készüljenek a fotózásokra, mert így rajtuk lesz a fókusz, az ő szépségük érvényesül majd – mondta.

Eszenyi Eszter másodjára tér vissza mentorként. Szerinte a 2022-es Tündérszépek még sikeresebb és még jobb lesz, még többet tudnak majd mutatni, tanítani a lányoknak.

– A Tündérszépek azért kedves a szívemnek, mert a természetes szépség van a középpontban, közel áll hozzám a stílusa, ráadásul a közeg is nagyon barátságos. Ráadásul nagyon sok lehetőséget is rejt magában a jelentkezőknek, hiszen hírportálokon, tévében jelennek meg a lányok – sorolta a verseny előnyeit.

Szarvas Andrea is második alkalommal segíti majd a Tündérszépeket mentorként, és üzent is a leendő versenyzőknek:

Annak, aki gondolkodik a nevezésen, azt tanácsolom, hogy próbálja ki magát! A szervezők és mi mentorok is azon dolgozunk, hogy a lányoknak igazi élmény legyen a verseny, és hogy minél jobban felkészítsük őket.

Szarvas Andi, Kárpáti Rebeka és Eszenyi Eszter a 2021-es Tündérszépek második udvarhölgyével Koncz Patríciával és királynőjével, Szabó Orsival

Fontos tudni, hogy a versenyt és a fotózásokat a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően, kollégáink és a fotózáson részt vevők egészségének védelmére ügyelve bonyolítjuk le. Az aktuális intézkedésekről időben értesítjük az érintetteket.