Sok embert érdekel a történetetek, hogy miért pont ti ketten és pont akkor vettétek át a Supernovát. Rántsuk le most közösen a leplet. Mi a titkotok?

Csíkos Gergely: Nos, ha őszinték akarunk lenni, akkor mindkettőnk életében az ambíció és a lehetőségek olyan örvényt hoztak létre, amelyből nem volt kiszállás. Mindketten olyan családból származunk, ahol az apák a fuvarozás világában képviselték magukat és így ez a szakma egyszerűen berántott minket is. Mindketten beleszerettünk ebbe a világba, majd az utunk így vagy úgy a Waberer’s felé robogott, ahol Wáberer György volt a mentorunk. Az izgalmas, közös dolgos évek alatt felismerte bennünk azt a valamit, aminek köszönhetően elkezdett minket mentorálni, azaz folyamatosan challengelt minket. Aki ismeri őt tudja milyen ez, hogy ezekben a helyzetekben a közel lehetetlent kellett mindig megoldani. Az idő múlásával és a közös munka eredményeként egyre inkább, mint egy különleges vezetőpáros kezdett ránk tekinteni.

Így kerültünk öt évvel ezelőtt a súlyosan veszteséges Supernova élére. 2019-ben ambiciózus célokat tűztünk ki, mégpedig azt, hogy megfordítsuk a cég sorsát. Vezetésünkkel - már mint tulajdonosok a Supernova Intertrans elindult a megújulás útján. Az elkötelezettség és kemény munka révén 2020-ra sikerült stabilizálni a pénzügyi helyzetet. 2021-ben már több mint 14 milliárd forintos árbevétellel, modern flottával és sikeres Alvállalkozói Programmal büszkélkedhetünk. Ma már a Supernova az egyik meghatározó nemzetközi fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó vállalat Magyarországon.

Szóval, mi a titkunk? Hogy röviden mi kellett, hogy megfordítsuk az előjelet a cég pénzügyi eredménye előtt? Bátorság, szenvedély, kemény munka és nem utolsó sorban merünk máshogy gondolkodni.

Sokat hallani mostanában arról, hogy a magyarországi fuvarozási iparágban jön az új generáció. Említettétek, hogy ti is már a második generáció vagytok a szakmában. Mit gondoltok ez mit jelent a szakmára nézve? Milyen kihívásokat tartogat szerintetek, akik sokat emlegetitek az új generációt, a jövő?

Veres Balázs: Az új generáció érkezése mindig izgalmas időszakot jelent egy iparágban, hiszen új ötletekkel, friss szemlélettel és modern megközelítésekkel gazdagodik az adott szakma. Viszont egyben egy kihívás is, mert az újításokon, a bátorságon túl fontos a szakmai tudás. Azok az új generációs vezetők, akik magukkal tudják hozni az előző generáció tapasztalatait lesznek az igazi nyertesi a szakmának. Mi is így tekintünk magunkra.

Az új generáció meglehetősen sok kihívással néz szembe, például a fenntarthatóság és környezetvédelem terén, valamint az egyre növekvő és változó ügyféligények kielégítése kapcsán is. A mi szakmánkban is megfigyelhető egy jelentős gyorsulás. A technológiai fejlődés és az innovációk gyors üteme jelentősen átalakítják a fuvarozási iparágat, így mind az ügyfélkiszolgálás, mind a logisztikai folyamatok egyre hatékonyabbá és több összetevőssé válnak. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új trendekhez és megoldásokhoz, hogy versenyképesek maradjanak. Már nem elég, hogy van egy megbízható flották és csak mész.

A modern technológiák alkalmazása, mint az LNG vontatók és a BioLNG üzemanyag, kulcsfontosságú lesz a versenyképesség megőrzésében és a fenntartható jövő megteremtésében.

Emellett fontos feladat számunkra a szakma népszerűsítése is a fiatalok körében, hogy megfelelő utánpótlás biztosítva legyen.

Második generációként, akiknek már hosszú múltjuk van a szakmában, nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy mi is átadjuk a tudásunkat és tapasztalatainkat, ahogy ezt velünk is tették. Ezért hoztuk létre a Mobil Mentor Központunkat is, valamint egy programot a fiataloknak, azaz a Mentor programunkat.

A Supernova Mobil Mentor Központ segítséget nyújt a következő generációnak a fuvarozás világának felfedezésében és előnyeinek megismertetésében. Valós tapasztalatokkal segíti a fiatalokat a gépjárművezetés és a fuvarozás terén. A szimulátorok révén könnyedén belekóstolhatnak a SupernovaTeam életébe. Hisszük, hogy a Mobil Mentor Központunk és a szakma átfogó támogatása révén a jövő generációja is sikeresen megbirkózik majd az új kihívásokkal, és tovább erősíti a magyar fuvarozási és szállítmányozási iparág nemzetközi hírnevét.

Mit jelent az, hogy mertek máshogy gondolkodni?

Csikós Gergely: A "más" gondolkodás számunkra azt jelenti, hogy kilépünk a megszokott keretekből és új megközelítéseket keresünk. Ez nemcsak egy üzleti stratégia számunkra, hanem az otthonról hozott alapvető értékek kivetítése is, melyek szerint a felelősségvállalás egymás iránt és a közösségért kulcsfontosságú.

A Supernova számára a felelősségvállalás sokrétű. Nem csupán a környezetvédelmet célozzuk meg a nemzetközi szállítmányozás károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében, hanem kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a közösségi szerepvállalásnak is, amely számunkra fontosabb, mint a klasszikus PR és marketing tevékenységek.

Egyik kezdeményezésünk a 2023-ban megalapított Fuvarozói Összefogás, mely során minden rendelkezésünkre álló tőkét Tomika, egy SMA-1-es betegséggel küzdő kisfiú céljainak elérésébe fektettünk. Kisebb családi vállalkozásoktól a legnagyobb cégekig csatlakoztak a felhíváshoz, függetlenül attól, hogy nemzetközi vagy belföldi háttérrel rendelkeznek. A rendhagyó összefogásnak eltökélt célja volt megmutatni, hogy egy jó ügy érdekében rivalizáló cégek vezetői és akár állandóan versengő szurkolótáborok képesek elásni a csatabárdot.

A The Ringgel is hasonló szokatlan lépést tettünk közösen a Kiliti Promotions-vel, támogatva egy sportágat és azon fiatal sportoló generációt, akik eddig kevés lehetőséget kaptak arra, hogy tehetségüket megmutassák. Ahogy a fuvarozás, úgy a boksz is meghatározó szerepet töltött be a magyarok életében. Ahogy dolgozunk azon, hogy a fuvarozás továbbra is népszerű maradjon, és a fiatal generációnak is lehetősége legyen tanulni ezt a szakmát, majd továbbvinni, úgy fontos számunkra a boksz is. Ez egy olyan sportág, amelyben kiváló sikereket értünk el, de manapság nem kapja meg a megfelelő figyelmet. Azon túlmenően, fontosnak tartjuk a fiatal művészek támogatását is, így további erőforrásokat szentelünk a művészeti területek támogatására is.

Lenyűgöző sikereket értetek el eddig! Mire számítotok a jövőtől, és milyen terveitek vannak? Mi a következő lépés?

Veres Balázs: Miután 2021-ben sikerült megfordítani az előjelet a Supernova eredménye előtt, ami nem csupán a cég anyagi helyzetének stabilizálódását jelentette, hanem azt is, hogy a Supernova kiváló hírnevet szerzett magának az iparágban, ami hosszú távú sikert és fenntartható üzleti kapcsolatokat eredményezett, cégünk egy dinamikus növekedési pályára állt.

Célunknak tűztük ki, hogy minél zöldebb megközelítést alkalmazzunk a flottánkat érintő beruházásaink esetében #ecofleet, valamint diverzifikált szolgáltatásokkal, szélesebb szolgáltatási palettával jelenjünk meg a régi és új megbízóinknál. Jelenleg több mint 250 vontatóval rendelkezünk. A legújabb bővítéssel, a hűtős és konténeres pótkocsikkal, szinte minden fuvarozási kihívásra megoldást tudunk kínálni, így ügyfeleinknek még sokoldalúbb szolgáltatást nyújthatunk.

A Supernova Intertrans ma már a szektor élvonalában helyezkedik el, eddig elért sikereinkkel büszkélkedve, a #supernova jelenleg Magyarország harmadik legnagyobb saját flottával és több mint 100 alvállalkozóval rendelkező nemzetközi fuvarozó és szállítmányozó vállalatként van jelen a piacon.

Mi a következő lépés? Hosszú távú céljaink között szerepel a flottánk folyamatos korszerűsítése #ecofleet irányelvek szerint, és bővítése. Ennek részeként tervezzük az LNG vontatók számának folyamatos növelését és a biohulladékból előállított klíma semleges BioLNG üzemanyag bevezetését, amelynek később nagyobb szerephez juttatása várható, hogy alacsonyabb CO2-kibocsátást biztosítson a tehergépjárművek számára, és hozzájáruljon a fenntartható jövőhöz.

Eltökélt célunk a piaci részesedésünk növelése és a progresszív növekedés elérése, különös figyelemmel a konténeres és hűtős divíziókra, miközben a ponyvás szállítás terén is továbbra is határozott fejlődést tervezünk. A fejlődésben és innovációban hiszünk, és hisszük, hogy nincs megállás.

Továbbá terveink között szerepel saját telephelyek kialakítása, melyek segítségével hatékonyságunkat és versenyképességünket növelhetjük a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás területén, ezáltal még jobban ki tudjuk szolgálni ügyfeleink igényeit és optimalizálhatjuk tevékenységünket.

Elérhetőségek:

Web: https://supernova.bilk.hu/

Központi telefonszám: +36 70 505 5023

Központi e-mail cím: [email protected]