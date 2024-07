Éttermi álláslehetőségek

Többféle éttermi pozícióban is adódhat esély munkába állni Mezőkövesden és környékén. Ezt megerősíti a régió álláspiacával foglalkozó mezokovesdallas.hu kínálata is, ahol kimondottan gyakran fordulnak elő ilyesfajta munkalehetőségek.

Előny, hogy az éttermi munkakörök egy része semmilyen előképzettséget vagy tapasztalatot nem igényel. Ilyen például a konyhai kisegítői pozíció is, amelynek feltűnésére egyébként az említett mezőkövesdi portálon is volt már precedens. A konyhai kisegítők általában a mosogatásért, a konyhai berendezések tisztán tartásáért, az alapanyagok előkészítéséért, valamint a tálalásban való segédkezésért felelnek. Mivel ezek betanított tevékenységek, így a jelentkezések elbírálásakor a hangsúly sokkal inkább a hozzáálláson van, mintsem az előzetes képzettségeken.

Gyakran hasonló a helyzet a felszolgálói állások esetében is, vagyis, hogy az adott étterem kész betanítani a dolgozóit, így nem tekint alapvető elvárásként a szakmai ismeretekre. Persze a vendégközpontú hozzáállás, a kiváló kommunikációs képesség és a munkabírás valamennyi esetben fontos kritérium, hisz a felszolgálók munkája jelentősen meghatározza az adott étterem megítélést.

Mindemellett pedig a szakács állások iránt érdeklődök is jó esélyekkel böngészhetik Mezőkövesd álláslehetőségeit, bár ezen pozíciók kapcsán már elvárásként tekintenek a munkáltatók a szakirányú végzettségre és olykor a tapasztalatra is. Ez azonban nem csoda, figyelembe véve, hogy a szakácsok gyakran nem csak az ételek elkészítéséért, hanem az étlap és a menü összeállításáért, az alapanyag-rendelések leadásáért, valamint konyhai munka irányításáért is felelnek.

Szállodai pozíciók

Az éttermi lehetőségeken kívül a szállodai pozíciókon is érdemes lehet elgondolkodniuk a vendéglátás iparága iránt érdeklődőknek. Ezen állások között is találhatóak természetesen könnyen elérhető munkakörök, beleértve például a takarítói, illetve a szobalány/szobafiú pozíciókat, ahol is a mindennapi feladatokat a szobák és a közös terek takarítása, valamint a fogyóeszközök utánpótlása jelenti.