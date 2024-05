A márka elkötelezettsége, a futball szeretete, a válogatott és a szurkolók iránti elhivatottsága a Borsodi márka 2024-es vizuális megjelenéseiben is visszaköszön. A Borsodi Világos, Mester és Bivaly új, egyedi csomagolású fémdobozain és palackjain emlékezetes gólörömök jelennek meg, hogy a fogyasztók újra és újra átélhessék a magyar válogatott legjobb pillanatait, miközben az idei gólokért szurkolnak. A csomagoláson a Borsodi megújult, kifejezetten az alkalomra készült focis logója mellett az MLSZ hivatalos logója is felhívja a figyelmet arra, hogy a fogyasztó a válogatott hivatalos sörét tartja a kezében. A Borsodi, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a sok ezer magyar drukker így együtt tud szurkolni a válogatott sikeres szerepléséért, s mint azt tudjuk: a szurkolás élménye akkor az igazi, ha megoszthatjuk a barátainkkal!

A csomagoláson található továbbá egy QR-kód is, melynek segítségével a fogyasztó mindig értesülhet a friss tartalmakról és aktivitásokról – ezeket pedig érdemes is figyelemmel kísérni, hiszen értékesebbnél értékesebb nyeremények találnak gazdára a promóció során, május 23. és június 31. között, akár minden nap. Minimum 1 db Borsodi Világos, Mester vagy Bivaly sör megvásárlásával és a vásárlás adatainak feltöltésével a fogyasztók nyerhetnek naponta egyszer egyedi Borsodis szurkolói termékeket, hetente kétszer hivatalos válogatott mezt és jegyeket a Nemzetek Ligája meccsekre, valamint a három fődíj egyikét, az európai városlátogatást, focistadion-túrával és meccsnézéssel egybekötve, a nyertes által kiválasztott városban! Mindemellett extra nyeremények is elérhetőek, hiszen azok, akik mind az ötféle csomagolást összegyűjtik, megnyerhetik az 5 db 4 fős bérlet egyikét a 2024-es hazai válogatott meccsekre. További információk a jatekhabosoldala.hu oldalon érhetőek el.

Az országos promóció mellett egyedi csomagolással, televíziós reklámfilmmel is készült a Borsodi, de a közösségi médiában, üzletekben és vendéglátóhelyeken, sőt a Gólkirályság című sorozatban is találkozhat a közönség a márkával. A foci évtizedek óta benne van a Borsodi Sörgyár és Borsodi márka DNS-ében, így ez az együttműködés kitűnő példája annak, miként képes egy márka összefogni és összekapcsolni a magyar labdarúgó-világot szurkolóival, hogy megteremtse a közös szurkolás élményét.