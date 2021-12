A Pannon-Work szakemberei azt látják, hogy az újraindulást követően a cégeket leginkább a magas fluktuáció akadályozza a kiegyensúlyozott működésben. Munkaerő-kölcsönzés terén a külföldi munkavállalók és a magyar munkavállók fluktuációs adatai között jelenleg még van eltérés, habár a vendégmunkások fluktuációs számai jobb képet mutatnak. Napjainkban már a harmadik országbeli munkavállalók is könnyebben váltanak munkahelyet, több lehetőség adott számukra is. A külföldről érkező dolgozók, akik már hosszabb ideje dolgoznak Magyarországon, nagyon jól tudják egymást tájékoztatni a munkahelyi légkörről, szállásról, fizetésről, akár a munkakörülményekről. Ez egy jó hírnévvel rendelkező cégnek előnyös lehet, míg azoknak, akik a munkakörülményekre és lakhatási feltételekre kevésbé fordítanak figyelmet, hátrányt jelenthet. Biztosan nehezebben találnak majd munkaerőt a hiányszakmákba és a kevésbé specifikus pozíciókba is.