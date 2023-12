Széleskörű elérés

Az állásportálok segítéségével a munkaadók jóval több jelölthöz juthatnak el a hirdetéseikkel, mintha csupán a saját felületeiken toboroznának. A népszerűbb állásportálok hatalmas felhasználói adatbázissal rendelkeznek, akik közül sokan rendszeresen látogatják is ezen portálokat, függetlenül attól, hogy éppen rendelkeznek-e állással vagy sem. Előny továbbá, hogy az állásoldalak általában kedvező helyen szerepelnek a keresőben, ezzel is növelve az esélyét annak, hogy egy-egy hirdetés széles körben érje el az álláskeresőket.

Ráadásul bizonyos portálok egyéb, a hirdetések hatékonyságát célzó funkcióval és kedvező feltétellel is kiegészülnek. Az IT-Nav Hungary Kft. köreibe tartozó portálok esetében például van lehetőség a toborzást megyei vagy országos szintre is kiterjeszteni. Ez oly módon valósulhat meg, hogy a cég gyakorlatilag egy állásoldal-hálózatot üzemeltet, ami 200 db regionálisan célzott állásportált (pl. PecsAllas.hu, EgerAllas.hu, BudapestAllas.hu stb.) foglal magában. Így pedig – az arra alkalmas hirdetési csomag megválasztásával – akár egyszerre több felületen is biztosítani lehet a megjelenést.

Kvalifikált munkaerő megszólítása

Az állásportálokon feladott hirdetéseket általában álláskategóriákhoz lehet sorolni. A legtöbb álláskereső pedig kimondottan azokat a kategóriákat böngészi, amelyek a végzettségeikhez és a tapasztalataikhoz a legjobban illeszkednek. Így tehát ezeken az oldalakon keresztül célirányosan az adott területhez értő szakemberekhez is el lehet jutni. Ráadásul a felhasználok közül sokan személyre szabott állásértesítőre is feliratkoznak, ami szintén kedvező a jól kvalifikált munkaerő megtalálását és megszólítását illetően.

Pályázók hatékony előszűrése

Egyes állásportálok az előszűrés hatékonyabbá tételében is segítséget nyújtanak. Az említett itnav.hu alá tartozó regionális portálokon például videós előszűrési funkció segíti a munkáltatókat a toborzásban. Ez azt jelenti, hogy a hirdetésük részeként különböző állásinterjús kérdéseket állíthatnak be (akár saját megfogalmazásban is), amelyekre a pályázóknak maximum egy perces videók formájában kell válaszolniuk, majd a videókat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A funkció sokat segíthet a toborzóknak a jelentkezők jobb megismerésében, hisz már az interjú előtt egy sokkal személyesebb képet alakíthatnak ki róluk, mintha csak az önéletrajzaikra vagy motivációs leveleikre támaszkodnának.

Hirdetés kiemelése

Sokszor gondot okoz az is a munkáltatóknak, hogy az álláshirdetésük elveszik a rengetegben, és kevesebb pályázat érkezik, mint arra előzetesen számítottak. Az állásportálokon ugyanakkor jellemzően van kiemelési lehetőség, amellyel a többi hirdetés fölé lehet helyezni az adott állásajánlatot. Ez pedig jelentősen befolyásolhatja a jelentkezők számát.