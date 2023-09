2004-ben indították a vállalkozást, amelyben a rozsdamentes anyagok megmunkálását tűzték ki célul, konkrétabban a nagykonyhai bútorok és elszívó berendezések gyártását, mely jelenleg is egyik fő tevékenységük.

Az ATInox fejlődésének elengedhetetlen feltétele, az elhivatott munkatársak. Olyan munkatársak dolgozzanak benne, akik tulajdonosi szemlélettel végzik a feladataikat. Nagyon széles belföldi és egyre nagyobb arányban import beszállítói hálózatot is üzemeltetnek.

Referenciájuk például , hogy a környékbeli nagyobb közműberuházásokhoz szállítottak rozsdamentes csöveket, karimákat egyéb szerelvényeket. A kazincbarcikai és tiszaújvárosi vegyipari cégekkel is együttműködnek jelenleg is.

A gyártást illetően is vannak komoly referenciáik, például a BioTech USA-nak számos portartályt gyártottak, a miskolci Auchan építésénél a teljes konyhai részlegnek szállították a bútorokat. A miskolci fürdőkben is számos munkájukkal vettek részt. Erősségük, hogy az egyedi megrendeléseket, akár felmérés alapján elégítették ki. Igyekeznek a vevő igényeit minél jobban megismerni és a számára legjobb megoldást megtalálni. Az alapanyagok drágulás és a fő piacukat jelentő vendéglátóipar nehéz helyzetbe kerülése arra sarkallta őket, hogy a költségkímélőbb technológiák felé forduljanak.

Egy alternatív rozsdamentes anyag biztosítja az olcsóbb árat, természetesen a használhatóság, tartósság megőrzése mellett. Ebből már elkezdtek kis sorozatban gyártani, melyekből készletet is tartanak. Ezeket akár az innovatív webáruházukban is meg lehet vásárolni. A piacon egyedülálló módon, egy olyan egyedi rozsdamentes bútor és elszívóernyő számoló szoftvert fejlesztettek, mellyel a vevő teljes mértékben egyedivé szabhatja a szükséges termékeket. Ami az újdonság, hogy ennek az árát azonnal látja a vevő és nem kell egy napot sem várnia, hogy megtudja mennyit kell ezért neki fizetnie. Jó logisztikai partnereik által a szállítási díjat is azonnal látja a vevő. Közhely, de egyre gyorsuló világunkban felértékelődnek az egyszerű és gyors megoldások. Így minden akadály elhárul az elől, hogy akár az irodából vagy a lakásból megrendelhesse a vevő a kívánt bútort, akár házhoz szállítással is.

Néhány éve már lehet online bankkártyával is fizetni a webshopban.

A legújabb trendeknek megfelelően – olykor elöttük járva – folyamatban lévő projektjük, hogy a webáruházban teljes 3D képeket, animációkkal találkozhatunk az egyes termékeknél. Így még inkább láthatja a vevő, hogyan is fog kinézni az a bizonyos termék, amit vásárol. Továbbra is bíznak abban, hogy a rozsdamentes alapanyagok és lemez termékek iránt a kereslet folyamatosan emelkedik. Élesedik a verseny is.

Dudik Attila az ATInox Plusz Kft. ügyvezetője, tulajdonosa épületgépész technikusként végzett a miskolci Kós Károly Szakközépiskolában. „Elég hamar a lemezek megmunkálása felé terelődtem, fizikai munkát végezve, külföldi, budapesti és dunántúli munkatapasztalatokkal lettem gazdagabb az évek során” - idézte fel a kezdeteket. Többnyire légtechnikát szerelt, később Miskolcra került, itt is alapított családot. Miskolcon fogott össze korábbi üzlettársával is, akivel 2004-ben úgy döntöttek, hogy indítanak egy vállalkozást. Létrehoztak telephelyet vásároltak gépeket, pályázatok segítségével is fejlesztették cégüket. Később szétválasztották a céget és beköltözött Miskolcra egy bérelt telephelyre. Itt már együtt működött a kereskedelem és a gyártás, jelenleg 13 főnek adnak biztos megélhetést.

