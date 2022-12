A sikeres kertészeti szezon pedig bizony a megfelelő eszközökön múlik, tehát érdemes átgondolni, hogy milyen szerszámokat kell beszereznünk. Ebben a cikkben mindent összegyűjtöttünk arról, hogy hogyan készülj fel időben a jövő évi kertészeti szezonra.

Védelem

Az egyik legnagyobb veszély, ami fenyegethet minket és palántáinkat, az a fagykár. Nehéz rá időben felkészülni, akár egy őszi napon is elő fordulhat az egyre kiszámíthatatlanabb időjárásnak köszönhetően. Nem kell teljesen kétségbe esni, ugyanis azért van, amit tehetünk ez ellen. Az időben elhelyezett minőségi agrotextíliák megóvhatják kertünket a tél viszontagságaitól, a váratlan fagyoktól, illetve akár a jégveréstől is. Ezeket különböző méretekben találjuk meg az üzletek kínálatában, tehát minden esetben saját kertünk tulajdonságaihoz tudjuk majd igazítani. Nagyon nagy előnyük, hogy bár a gyomok és a fagy ellen védenek, a talaj így is tud alatta lélegezni.

Fotós: Tasha-photo / Forrás: Shutterstock.com

Előkészületek

Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk majd megvédeni és előkészíteni kertünket, egy professzionális fűkasza beszerzése is fontos lesz. Ezek közül bátran választhatunk benzines és elektromos változatok közül, itt is saját igényeink alapján érdemes majd dönteni. Általában mindkét változat esetében vannak kényelmi funkciók, melyek gyorsabb és praktikusabb használatot eredményeznek. Ilyen lehet többek között a fogantyú csúszásmentes bevonata, vagy a kar hosszának állítható, teleszkópos kialakítása. Ezek mind-mind a kényelmes munkavégzést biztosítják.

Fotós: Ivanko80 / Forrás: Shutterstock.com

Összességében láthatjuk tehát, hogy a megfelelő felkészülés kulcsfontosságú kertünk sikeres gondozása szempontjából. Néhány alapvető kerti szerszám és eszköz beszerzése nagyban könnyítheti a kertészeti szezonra történő felkészülést.