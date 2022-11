Hátborzongató, mégis mókás programokon vehetnek részt a halloweeni köntösbe bújt Avalon Parkba látogató családok, akiket november 6-ig minden nap más tematikájú műsorok és játékok fogadnak, úgymint a Tengeri szörnyek, a Stranger Things vagy a Roxforti rejtélyek napja.

A rengeteg újdonság mellett a közkedvelt programok – mint a halloweeni jelmezverseny – idén is megrendezésre kerültek, amin ebben az évben is rengetegen vettek részt! Az Avalon-Minap tökfaragó verseny pedig jelenleg is zajlik, ahol a legkreatívabb vendégek egész héten bizonyíthatják ügyességüket. A játékosoknak nem kell mást tenni, mint a helyben faragott töklámpásuk fotóját feltölteni az Avalon Park facebook oldalán található nyereményjáték poszt alá kommentben és a 10 legtöbb like-ot kapott alkotás közül az Avalon Park és a Minap zsűrije november 7-én közösen választja ki az abszolút nyertest.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is találkozhatnak a családok Jack Spenóttal, aki november 4-én „Tengeri szörny szelídítő” címet viselő interaktív játékával gondoskodik a rémisztően jó hangulatról.

A programsorozat teljes ideje alatt a szellemvasúttá változott Avelino DOTTO kisvonat díjmentesen szállítja a parkba a vendégeket, így garantáltan lesz alkalmuk megtapasztalni gyermekükkel a kísértetiesen jó vonatozás élményét is!

Íme egy kis ízelítő a rémisztően jó hangulatról: