Természetesen tudjuk, hogy manapság már annyiféle színű, típusú, alakú, méretű és anyagú törölköző sorakozik a boltok polcain – nem is beszélve az online áruházak kínálatáról –, hogy a döntés igencsak nehéz. Az alábbiakban azonban egy hasznos mankót adunk a tökéletes választáshoz.

5 megfontolandó szempont, ha törölközőt vásárolnánk

A bőség zavarából adódó rossz döntéseket elkerülendő, vegyük most sorra azokat a szempontokat, amelyeket mindenképp meg kell fontolnunk, amikor törölközőt veszünk!

Az Anyag

A törölköző tulajdonságai közül talán a legfontosabb annak anyaga, ami döntően meghatározza a minőséget is. Ma már ezen a téren is széles a kínálat, így érdemes az ár-érték arányt szem előtt tartani. Vegyünk csak egy példát: lehet, hogy egy pamut törölközőért többet kérnek el a boltokban, az viszont biztos, hogy egy ilyen, jó minőségű darab sok-sok évig kiszolgál majd minket. Azaz: hosszú távon megtérülő befektetés. Nem is beszélve arról, hogy a környezetet is kímélhetjük, ha nem vásárolunk állandóan újabb és újabb darabokat.

A használó

Ki fogja használni a törölközőt, amit megvásárolni készülünk? A gyermekeinknek keresünk ilyesmit vagy vendégtörölközőben gondolkodunk? Ez fontos kérdés a méret, a szín és a minta szempontjából is, így legyen ez a második kérdéskör, amit megvizsgálunk. Innen léphetünk tovább…

A cél

Az sem mindegy, hogy az új pamut törölközőnket milyen célra fogjuk használni. (Alapvetően azért érdemes mindig pamutban gondolkodni, mert a törölközőnek szinte kivétel nélkül a nedvesség felszívása a feladata, a pamut pedig ebben remekel.) Tehát gondoljuk át: a Balaton-parton szeretnénk rajta pihenni és napozni? A reggeli arcmosás utáni törlésre keresünk egy új darabot? Esetleg a gyerekeket bugyolálnánk bele, miután kijönnek a medencéből a nyaraláson? Ez egyáltalán nem elhanyagolható kérdés sem a szín, sem a méret szempontjából.

Felépítés

Egyes törölközőtípusok strapabíróbbak, mint mások – de mitől függ, hogy melyik lesz tartósabb? Nos, elsősorban az anyagától és a felépítésétől. Az anyag-kérdést már kiveséztük, térjünk hát rá a felépítésre: a legjobb, ha a fésült pamut mellett tesszük le a voksunkat. Egy ilyen darab úgy készül, hogy a fonás előtt a pamutszálakat alaposan átfésülik, így a rövidebb szálak – amelyek esetleg idővel kiszabadulnának – és az anyagtörmelékek is eltávolíthatóak. Ezáltal a legerősebb szálakat szövik össze egy tartós törölközőben.

Egyéni preferenciák

Sokaknál ez az elsőszámú szempont, pedig – ahogyan már láthatjuk – nem érdemes teljes mértékben arra bízni a döntést, hogy nekünk mi tetszik. Azonban ha már leszűkítettük a kört néhány megbízható, jó minőségű darabra, onnantól dominálhatnak az egyéni preferenciák! Melyik a kedvenc színünk? A gyermekünk melyik szuperhőst kedveli leginkább? Milyen szín uralkodik a fürdőszobában és ahhoz mi illik igazán? Ezen a ponton gondoljuk át ezeket a kérdéseket, hogy megtalálhassuk az új kedvenc otthonkiegészítőnket.

Tartsuk is meg!

Az, hogy sikerült megtalálni egy szuper minőségű, tökéletes törölközőt, csak az első lépés. Ezután oda kell figyelnünk még arra, hogy megfelelően tartsuk, hogy elég gyakran és körültekintően tisztítsuk.

Az egyik alapszabály, hogy a tiszta, aktuálisan nem használt darabokat ne tartsuk a fürdőszobában. Keressünk nekik egy száraz, nedvességtől és párától mentes fiókot, zárt polcot! Ha szeretnénk megtartani a frissességüket, illatpárnákat is helyezhetünk közéjük. Az sem mindegy, hogyan tisztítjuk őket. A törölközőket érdemes 2-3 használat után kimosni, hiszen telis-tele lehetnek bőrdarabokkal és baktériumokkal – ezek számára pedig a nedves környezet szuper táptalaj a szaporodáshoz. A többi textiltől külön mossuk őket, lehetőleg 60 fokon, és kerüljük az öblítő használatát, amitől túlságosan keményre száradhatnak meg!

Ha így teszünk, akkor a nagy ügygonddal kiválasztott törölközőink sok éven át kiszolgálhatnak minket – nekünk pedig hosszú időn át nem kell újra pénzt kiadni ilyesmire.