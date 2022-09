Kitalálni ennek az okát vagy okait pedig nem is mindig annyira egyszerű, még abban az esetben sem, ha a gazdi már sok-sok tapasztalattal rendelkezik. Talán te is tudod, hogy nem is annyira ritka dolog a kutyáknál a hasmenés. Abban az esetben, ha észreveszed, hogy kis kedvencednek megváltoztak az ürítési szokásai, akkor még nem feltétlenül kell a legrosszabbakra gondolnod, de azért félvállról se vedd!

Ha megváltoznak az ürítési szokások

Napjainkban igen sok kutya ételintoleranciában szenved, de az is előfordulhat, hogy valamilyen allergiát mutattak ki nála. Nagyon gyakran ilyen okai is lehetnek annak, ha huzamosabb ideig megy a tappancsosod hasa. Persze fertőzések is okozhatják a bajt, illetve még a stresszhatások is okozhatnak ilyen kellemetlen tüneteket. Pont mint nálunk, embereknél.

A tünetek észlelése

A városi kutyák esetében kicsit hamarabb észrevehető, ha valami nincs rendben odabent, hiszen a napi sétáltatás és dologvégzés során a problémának azonnal látható nyomai vannak: a gyakoribb ürítés és a széklet folyósabbá válása. A kertben lakó és nem sétáltatott kutyusoknál a gond sokkal tovább rejtve maradhat, de a hangulatváltozás és a levertség mindig nagyon árulkodó jelek. A gondos gazdi azonnal érzi ilyenkor, hogy valami nincs rendben.

Ha a kutyusod nem azért érzi magát rosszul, mert mérhetetlenül teleette magát és elcsapta a gyomrát, akkor érdemes egy kicsit koplalásba kezdeni. Ilyenkor – ugyanúgy, mint az emberek esetében – segítünk a kutya szervezetének regenerálódni. Az emésztőrendszer kap egy kis szünetet, amikor helyreállhat a szokásos működés. Minden esetben biztosítsd ilyenkor a megfelelő folyadékbevitelt. Ez lehet akár kamillatea is, ha elfogadja a kis gyengélkedőd.

Mikor, mit érdemes tenned?

Ha 24 óra múlva javul a helyzet, akkor kis rizst vagy egyéb diétás ételt is kaphat barátod. Ha azonban a koplalás 48 óra után sem válik be, és a tünetek továbbra is fennállnak vagy rosszabbodnak, vér van a székletben, és fájdalmakat látsz a kutyuson, akkor mindenképpen kérd állatorvos segítségét. Kölyökkutyáknál soha ne várj ennyit! Már 6 óra elteltével beszélj állatorvossal!

Nagyon fontos, hogy figyelj négylábú társadra, adj neki friss és minőségi táplálékot, legyen az táp, nyers vagy otthon elkészített étek. Ha gyengélkedik, gondozd és ápold odaadással, hogy csodás kalandokat élhessetek meg együtt!

(PR-cikk)