Az elmúlt időszakra visszagondolva nagy fejlődésnek lehettek tanúi a kistelepülésen, mondja Tóth Zoltán polgármester. A legrégebben várt fejlesztés valósul meg az öt település által elnyert szennyvízelvezetés és -kezelés kivitelezésére vonatkozó pályázat eredményeként. A munkálatok még folynak, várhatóan már idén próbaüzemre kerülhet sor.

– Régóta várt beruházások közé tartozik a közvilágítás korszerűsítése, mely során az egész településen ledes lámpatestekre cseréltük a hagyományos világítást. Ezáltal a fogyasztásuk közel felére csökkent nagyobb fényerő mellett. Éves szinten mintegy 3 tonna szén-dioxid-kibocsátás-megtakarítást értünk el, és lecsökkent a karbantartási költség is. A községháza tetején elhelyezett napelemek is hozzájárultak környezetünk védelméhez csakúgy, mint az óvoda épületének pályázati úton történő teljes energetikai felújítása – sorolja a polgármester. A szabadidő hasznos eltöltését szolgálja a nemrégiben megépített élő füves focipálya a mögötte kialakított pihenőhellyel. Tízfős szalonnasütőt, szabadtéri pingpongasztalt és egy fedett kiülőt is elhelyeztek. A jövőben még egy kondiparkot szeretnének itt kialakítani.

A lakosság biztonságérzetét nagyban befolyásolta a településen kialakított kamerarendszer. A járdák egy kivételével mind felújításra kerültek, mely beruházásokat a saját erőn kívül pályázat is segítette. A régi feltöredezett aszfaltburkolatot cserélték térkő burkolatra, és kiszélesítették mindenhol egy méter szélesre.

– A temető utcafronti szakadozott drótkerítését lecseréltük kovácsoltvas jellegű tartós és dekoratív kerítésre, mely a temetőn a közelmúltban végrehajtott fejlesztéseknek utolsó feladata volt. Pályázati forrásból valósult meg a közterületi eszközparkunk bővítése. Ezáltal a parkok, közterületek kaszálási munkái mellett a hóeltakarítást is saját géppel tudjuk elvégezni – teszi hozzá Tóth Zoltán.

Az idei évre tervezett feladatok a településen

Oszlárnak elnyert pályázata van a községháza belső átalakítására, melyre az orvosi rendelő átköltözése után kerülhet sor. Ezenfelül is vannak tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani, ha a megfelelő támogatás rendelkezésre áll. Így például benyújtásra került pályázat az orvosi rendelő új épületének felújítására, mely pozitív elbírálását követően kezdődhetnek a kivitelezési munkák. A következő évek fontos feladatai közé tartoznak az útjaik felújítása, melyből három útra nyújtottak be a közelmúltban pályázatot. Az utak felújítása azért vált szükségessé, mert a szennyvízberuházás következtében inhomogén felületek keletkeztek.

