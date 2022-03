A megpályázott beruházások 2019-ben kezdődtek a belterületi közterületek karbantartásával – idézte fel Bokros Lajos polgármester. 2020 négy sikeres pályázatot hozott: az önkormányzati út- és hídépítés, felújítás, az orvosi eszközök beszerzése, az óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, valamint falubusz beszerzése keretéből részesültek. Tavaly folytatódtak a beruházások: az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére és a kommunális eszközök beszerzésére pályáztak sikerrel.

„A kánóiak nagy örömmel fogadták a pályázat adta lehetőségeket, hiszen ezek megkönnyítik az életkörülményeinket” – értékelte a polgármester. „Szeretném kiemelni az orvosi eszközök beszerzésének és a falugondnoki busznak a jelentőségét: településünk aprócska, eléggé messze található a várostól. Fontos, ha helyben is biztosítható segítség, és hogy a távolabb lévő szolgáltatás – a kórház, a gyógyszertár, a bolt – is könnyebben elérhető legyen.”

Csodálatos környezetben

Kánó a projekteknek köszönhetően nagyon sokat fejlődött – mutatott rá a távlatokra Bokros Lajos. „Évekkel ezelőtt az útjaink járhatatlan állapotban voltak, majd megtörtént az Imola–Kánó, Kánó–Felsőtelekes, Kánó–Szőlősardó közti főútszakasz felújítása. Településünk az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában fekszik. Az útfelújításnak köszönhetően a turisták nagyobb számban csodálhatják meg Kánót. Jó, hogy a főútszakasz mellett egy önkormányzati útfelújítást is megoldhattunk – az Arany János út átadásán tavaly Riz Gábor országgyűlési képviselő úr is részt vett. Községünkben szálláshely is található – ez is nagy fejlődés, mert életet, új embereket csalogat ide, fellendítve a turistaforgalmat. Csodálatos természeti környezetben, elzártan a város zajától pihenhetnek az idelátogatók” – mondta el a polgármester.

Az idei tervek közül érdemes kiemelni, hogy élnének a TOP Plusz-felhívással. A belvízelvezetésre pályáznának. Ez is fontos feltétele a rendezett környezetnek. Tervben van a közösségi tér fejlesztése filagóriaépítéssel, új színpaddal, kertrendezéssel. Mivel rendezvények helyszínéül szolgál, igényes környezetet szeretnének teremteni az ide látogatók számára.

(PR cikk)