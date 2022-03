„Erdőbénye évszázadok óta a Tokaj-hegyaljai borvidék egyik zászlóshajója, a borvidék mértani középpontja. Kiemelkedő lehetőségeivel vonja magára a figyelmet a térség települései közül.” Kántor Dezső polgármester álláspontját többek között arra alapozza, hogy az elmúlt négy évben számtalan beruházást sikerült megvalósítaniuk.

„Folyamatosan újulnak meg a település útjai a különböző hazai és uniós pályázati források segítségével. Sőt, az utóbbi négy évben sikerült olyanokat is felújítanunk, amelyekre a lakók már évek óta vártak, és a turizmus szempontjából is meghatározó jelentőségűek” – említi elöljáróban. Majd sorolja, mennyi minden történt a településen az elmúlt években.

Új külsőt, és részleges belső felújítást kapott a napközi konyha és étkezde, amely beruházással 4 munkahelyet teremtettek.

A gazdaságélénkítő program támogatásával készült el a 24 férőhelyes Bacchus Vendégházuk, amelyben újabb 4 fő részére tudtak munkahelyet biztosítani.

A mezőgazdasági, valamint a helyi sajátosságok pályázatainak segítségével szinte folyamatosan munkát tudtak adni 15-15 embernek a közfoglalkoztatásban. Az önkormányzat sikertörténete azonban a 15 fő részére munkát adó varroda, amely 2019-től munkahelyként folyamatosan üzemel, az ott dolgozók pedig már évek óta nem közmunkások.

Energetikai pályázatot nyertek a Polgármesteri Hivatal, az óvoda és a művelődési ház felújítására. Uniós forrásból valósult meg a Tájház energetikai beruházása, egy másik projektből óvodai és iskolai programok sokaságát valósították meg.

„A munkahelyteremtés és a turisztikai potenciál kiaknázása a fő célunk” - Kántor Dezső polgármester

„A pályázati lehetőségek felkutatásában és a sikeres pályázati megvalósításban nagy segítségünkre volt térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Hörcsik Richárd, akinek támogatásában továbbra is bízunk” – mondja Kántor Dezső polgármester. Úgy látja: a támogatott programok és beruházások munkalehetőségeket hoztak, amelyek pedig nem közvetlenül a munkahelyteremtést célozták, azok a vállalkozási kedvet és a helyben maradás lehetőségét erősítették.

„A munkahelyteremtés és a turisztikai potenciál kiaknázása a fő célunk. Jelenleg is zajlik egy kiemelt turisztikai attrakció, a Kádármesterek házának a beruházása, amellyel új interaktív közösségi színtérrel bővülnek a lehetőségeink” – hívja fel a figyelmet. Ez a beruházás azért is fontos számukra, mert a kádármesterek tradicionális tánca csak itt, Erdőbényén maradt fenn, aminek a hungarikumok listájára való felvételéhez is hozzá szeretnének járulni ezzel a projekttel.

