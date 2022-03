Verebélyi Norbert 2010-től Ziliz polgármestere. Mint fogalmazott, az elmúlt évtizedben településük sokat fejlődött, köszönhetően az Európai Unió és a magyar állam által meghirdetett pályázatoknak.

– Településvezetőként mindig is az tartottam szem előtt, ami az egész falunak jó. Jóleső érzés, hogy aki ellátogat Zilizre, az láthatja, hogy egy élhető településre érkezett – mondta a polgármester.



Nyertes pályázatok



Az elmúlt években rengeteg olyan pályázati lehetőséget nyert el az önkormányzat, amelyek nagyban elősegítették, hogy egyre több fiatal költözik Zilizre, és ott is maradnak.



– Legfontosabb feladatunknak tartottuk, hogy az önkormányzati fenntartású óvoda épülete kívülről-belülről megújuljon, de a pályázati lehetőségeknek köszönhetően az óvoda udvarának játékait is kicserélhettük, új játékok vették át a régiek helyét – mondta a polgármester. Az elmúlt években energetikai pályázatokon is sikeresen indultak, amelyek keretein belül napelemeket kapott az óvoda épülete, a hivatal épülete és a kultúrház is, mely segíti az önkormányzat energiatakarékos gazdálkodását. A Dózsa György út lakosai pedig nagyon örülhettek annak, hogy a rossz állapotban lévő út tavaly újra biztonságosan járhatóvá vált.



– Alig kezdődött még el az év, és már két nyertes pályázatunk van, az egyik a régóta várt közterületi játszótér a Magyar Falu Program jóvoltából, a másik pedig az, hogy a Petőfi Sándor utca egy rossz állapotban lévő szakaszára nyertünk pályázatot – mondta Verebélyi Norbert. Megtudtuk még, idén már a Magyar Falu Program keretein belül három pályázatot adtak be, szeretnék a közel 200 kilométert futott falubuszukat újra cserélni. Közterületi forgórakodó beszerzésére is pályáztak, és szeretnék lecserélni a ravatalozóban a közel 30 éves kegyeleti hűtőjüket is.



Tizenegy év lehetőségei



– Terveink folyamatosan vannak, egy település vezetője soha nem mondhatja, hogy nem tud mit fejleszteni a faluján. Az idén lehetőségünk nyílik egy régóta és a falu lakosai által nagyon várt projektre: pályázatot nyújthattunk be csapadékvíz-elvezetésre. Köszönetet mondok az elmúlt tizenegy év lehetőségeiért térségünk országgyűlési képviselőjének, Demeter Zoltánnak, aki folyamatosan segítette munkánkat – jegyezte meg Verebélyi Norbert polgármester.