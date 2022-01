A korábbi évekhez hasonlóan a BMH Nonprofit Kft., mint megyei közszolgáltató a kidobott fenyőfák begyűjtését január hónapban végzi. De mit tehetünk akkor, ha az örökzöldektől csak egy későbbi időszakban szeretnénk megválni?

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a zöldhulladék gyűjtés április 1. – november 30. közötti időszakban kétheti rendszerességgel történik. A szolgáltatási terület 347 településére vonatkozóan a zöldhulladék gyűjtési napjait a 2022. évi hulladéknaptár tartalmazza, ami a Közszolgáltató weboldalán is elérhető. Ehhez nincs más dolgunk, mint felkeresni a www.bmhnonprofit.hu oldalt, ahol a szolgáltatási terület menüpontban a megfelelő kezdőbetűt kiválasztva tovább kattinthatunk a település nevére.

A zöldhulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató ingyenesen biztosítja a zöldhulladék gyűjtő zsákokat. Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből történik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.

Azonban vannak olyan zöldhulladékok, amiket sem zsákban, sem edényben nem tudunk kihelyezni, mint pl. a fenyőfa vagy a tavaszi metszések során keletkező ágnyesedékek. Az ilyen jellegű háztartásban nem hasznosítható ágakat legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetjük ki a zöldhulladék gyűjtési napjain.

A köztes időszakban lehetőségünk van igénybe venni a hulladékudvarok szolgáltatásait is. A megyében 15 hulladékudvar található, ahová egy lakcímről negyedévente 250 kilogramm nem veszélyes és évente 100 kilogramm veszélyes hulladék vihető be ingyenesen. Fontos azonban, hogy a hulladék leadásához nem csak a lakcímkártyára, de az utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumra is szükség van. A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási fém-, papír-, és műanyag hulladékok.

