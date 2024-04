A jövő Magyarországát az ilyen helyeken rajzolják meg. A tehetséges fiatalok írják hazánk jövőjét

– fogalmazott Orbán Viktor a XVII. Szakma Sztár Fesztiválon tartott nyitóbeszédében. A miniszterelnök elmondta, az elmúlt 15 évben felépítették a munkaalapú társadalmat.

Szakmunkás nélkül nincs jövő. A magyar gazdaság gerincét ma a szakmunkások adják. Ha a szellem és a szakmunka jól kapcsolódik össze, abból lesz a sikeres Magyarország

– tette hozzá. Mint mondta, egyre nehezebb eldönteni, hogy a fiatalok milyen szakma mellett tegyék le a voksukat. Felhívta a figyelmet, hogy kitört a szomszédunkban egy háború, az EU pedig utat téveszt és lemaradt a gazdasági versenyfutásban.

„Meggyőződésem, hogy aki szakmát választ, az jó lóra tesz. Aki olyan szakmát választ, ami kiállja az idő próbáját, azon háború, Brüsszel vagy a technológiai változás sem foghat ki”

– rögzítette a kormányfő.

Kiemelte, hogy

a kiszámíthatatlan világban az a kormány feladata, hogy segítse a fiatalokat az önálló élet megkezdésében.

„Hisszük, hogy ami korszerű, az időtálló is. Ami időtálló, az a jövőben is megállja a helyét. Versenyképes marad egy változó világban is – fogalmazott. A miniszterelnök szerint ha tapasztalattal érkezünk a munkaerőpiacra, nyert ügyünk van.

Közelebb hoztuk az egyetemi világot és a szakképzést, összekapcsoltuk a katedrák emelkedettségét a gyakorlati tudással. A szakképzésben eltöltött utolsó év kreditként beszámítható az egyetemi tanulmányok során. Aki a legjobban teljesít, azt kapásból felveszik a felsőoktatási intézményekbe. Behoztuk a legfejlettebb technológiát. A legmodernebb felszereléseket és eszközöket adjuk a kezetekbe, hogy a lehető legkorszerűbb tudást szerezzétek meg, ennek meg is látszik az eredménye

– jelentette ki.

Mint Orbán Viktor kifejtette: a népességet nézve Magyarország a világon, ez körülbelül 200 országot jelent, a 96. helyen van. A gazdaság méretét nézve 49. vagyunk. Magyarország a 33. leginnovatívabb ország, a gyártási csúcstechnológiában pedig az ötödik legjobbak vagyunk a világon.

„Miért van ez így" – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Úgy folytatta:

mindegy hogy informatikus, vízszerelő, mérnök, vagy fodrász, a magyar ember általában a legmagasabb színvonalon akar dolgozni.

Mint mondta, nekünk azt tanították, hogy ha csinálunk valamit, azt csináljuk világszínvonalon. Ezt a munkamorált kell továbbadni a miniszterelnök szerint. Mint kifejtette,

a szakképzés egyre vonzóbb, pályaválasztás előtt álló fiatalok több mint fele a technikumot választja. Átlagosan háromszoros a túljelentkezés, de van olyan hely, ahol tízszeres a túljelentkezés.

Hozzátette: úgy döntöttek, hogy aki belép a szakképzésbe, az kap anyagi biztatást is. Mint mondta, 2020 óta megduplázták a tanárok bérét.

A magyar kormány nevében négy dolgot garantált a miniszterelnök a jelenlevőknek. 1) Magyarországon mindenkinek lesz szakmája, és a technikum kapui mindenki előtt nyitva állnak 2) akinek van szakmája lesz munkája is 3) aki dolgozik annak lesz tisztességes fizetése is 4) aki a szakma mellé családot is vállal, számíthat a kormány családtámogatására is.

A miniszterelnök szerint itt az ideje, hogy a jelenlevő tehetséges fiatalok benevezzenek a világbajnokságra is, majd végezetül sok sikert kívánt nekik a mai naphoz.