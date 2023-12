Szóba került az ukrán helyzet

Magyarországnak az volt a célja, hogy meggyőzze a többi uniós vezetőt, hogy sem Ukrajna nincs arra felkészülve, hogy felvételt nyerjen, sem az EU nincs rá felkészülve. A magyar kormány azt ajánlotta, hogy inkább stratégiai megállapodást kellene kötni Ukrajnával, ami gyors segítséget jelentene

– idézte fel Orbán Viktor, számol be a Magyar Nemzet. Szerinte felelőtlen kalandba megy bele ezzel az unió, ugyanúgy, ahogy Törökország esetében ezt korábban már megtette. Ők is tagjelölti státuszt kaptak, és az a folyamat is megakadt. Mint mondta, huszonhat tagállam azt mondta, hogy gesztust kell tenni, és az a fontos, hogy Ukrajna ne érezze úgy, hogy magára hagyták.

Már két területen felkavarodtak a dolog. A mezőgazdaság és a fuvarozók is bajba kerültek – jegyezte meg Orbán Viktor. Jelezte: viseljék a döntés következményeit Magyarország nélkül. Felhívta a figyelmet, hogy ennek a lehetőségeit tudták megteremteni. – Be kellett látni, hogy a lehetőségeink korlátozottak

– fogalmazott a kormányfő.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Értjük az ukránok szándékát, de nem tudjuk megkezdeni a tárgyalásokat

– mondta a miniszterelnök.