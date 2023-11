Tordai Csaba egyelőre hallgat arról a házkutatásról, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban tartott az ügyvédi irodájában. Bár Karácsony Gergely jogi főtanácsadójához az ügyvédi e-mail címére és a Fővárosi Önkormányzat Sajtóosztályán keresztül is eljuttatta kérdéseit a Magyar Nemzet, egyik csatornán sem érkezett eddig válasz. Az ügyvédet telefonon is keresték, ám idáig nem sikerült elérni. Emlékezetes, egy V. kerületi „Itt lakunk” nevű csoport bejegyzéséből derült ki, hogy múlt csütörtökön, a késő esti órákban jelentek meg a NAV emberei házkutatást tartani a Vécsey utca 4. számnál – amely cím alatt az interneten elérhető címkeresők szerint Tordai Csaba ügyvédi irodáját is bejegyezték. Az értesülés alapján az adóhatóságnál érdeklődte, ahol megerősítették a házkutatás tényét. Mint írták, a „NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában”.