Professzorok segítik az MCC nemzetközi akadémiai hálózatépítését

Az MCC tavaly ősszel Brüsszelben nyitott képzési helyszínt, ahol a diákok közvetlenül ismerhetik meg az Európai Unió működését. Néhány hete pedig a berlini ESMT egyetemmel kötött együttműködést, így évente 20-nál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Németország legmagasabban rangsorolt üzleti iskolájában. A The Roger Scruton Legacy Foundationnel is megállapodás született, így Nagy Britannia legjobb egyetemein is tanulhatnak MCC-s diákok.

Ebbe a nemzetközi hálózatépítésbe illeszkedik a mostani tulajdonszerzés is. A bővülést pedig olyan neves egyetemek professzorai segítik, mint Notre Dame-i Egyetem, a Columbia Egyetem vagy a London School of Economics. Így az MCC és a bécsi Modul Egyetem kutatási és oktatási profilja is jelentősen erősíthető.

Egyedülálló akadémiai képzés és elsőosztályú szakmai gyakorlat

Az együttműködés nagyban elősegíti MCC-s, valamint kárpát-medencei magyar diákok oktatását, fejlődését. A hallgatók nemzetközi szervezetekben, cégeknél szerezhetnek szakmai gyakorlatot, közéleti és üzleti vezetőkkel találkozhatnak. A hallgatók az MCC segítségével olyan tudást, ismereteket, illetve készségeket, képességeket szereznek, fejlesztenek, amelyekre klasszikus egyetemi környezetben nem minden esetben van lehetőség. Elmélyülhetnek egy-egy őket érdeklő témában, amihez mentorálást kapnak, kiscsoportos órák vagy akár coaching keretében. A távlati cél az, hogy olyan egyetemi és akadémiai közeg jöjjön létre, ahol a tudományos élet, valamint a gazdasági- és a közélet meghatározó szereplői megfordulnak és megosztják egymással meglátásaikat, tapasztalataikat, ezzel is ösztönözve a további párbeszédet.