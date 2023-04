A köztársasági elnök azt is mondta, számára, református keresztyénként, a pápa Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának egyik fontos üzenete volt, hogy hangsúlyozta az egyházak közötti együttműködés, az ökumené fontosságát.

Az orosz-ukrán háborúról szólva tragikusnak nevezte, ami Ukrajnában történik, hogy egy országot ma is egyik pillanatról a másikra megtámadhat egy másik.

"Adott a feladat: az áldozatokat biztosítani kell a támogatásunkról, és egyértelműen el kell ítélni az agressziót, keresni kell az utat a békéhez"

- hangsúlyozta.

Hozzátette: azért is utazott Kijevbe, hogy Magyarország együttérzéséről biztosítsa az ukránokat.

Ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kárpátaljai magyarok jogai az utóbbi időben súlyosan sérülnek. Ezt nem lehet elfedni vagy szőnyeg alá söpörni - közölte.

Kijelentette:

a magyaroknak a szülőföldjükön, a saját közösségeikben, az anyanyelvük szabad használata mellett kell boldogulniuk.

Arra a kérdésre, hogyan látja a békéhez vezető utat, Novák Katalin azt mondta, a pápa bölcsességét és bátorságát mutatja, hogy húsvéti üzenetében is egyértelművé tette: elítéli az orosz agressziót, ott áll a megtámadott ukránok mellett, hajlandó közvetítő szerepet vállalni, ugyanakkor nem felejtkezik el és nem mond le az orosz emberekről sem.

A köztársasági elnök szerint "ez egy bölcs, keresztényi hozzáállás, amit magunkra nézve is irányadónak kell tartanunk. Hiszen az orosz nép, az orosz kultúra, Oroszország tegnap is volt, ma is van és holnap is lesz".