Az Országgyűlés elnöke a Lámpás című lap októberi számában az 1956-os forradalmat, a nándorfehérvári diadalt és 1848-49-es eseményeket felidézve úgy értékelt:

a lélekszámban talán nem túlságosan nagynak tekinthető magyar nemzet többször volt „a történelem ütközőpontjában a világ eleje”. Szerinte ezekben a küzdelmekben nemcsak saját szabadságunkat, keresztény- és nemzeti önazonosságunkat védtük, hanem a nyugat védőbástyájaként is helytálltunk.

Hálából ennek politikai elitje mindig cserbenhagyott bennünket, ha lehetett kifosztott minket, és jó néhányszor megpróbált alávetni és megalázni, ha pedig az állt az érdekében, odalökött a lenézett „barbár” kelet karmai közé – fogalmazott.

Kövér László a mai Európát úgy jellemezte: „halálos veszedelemben van”, mert „idegen érdekek ügynökei, tehetségtelen fajankók, megvásárolt vagy megzsarolt gazemberek és neobolsevista keretlegények kerítették hatalmukba”. Magyarország viszont szerinte „a normalitás és a valódi európai értékek egyik utolsó menedéke”.

Most is van esély a megmaradásra – hangsúlyozta a házelnök, hozzátéve, túlélhetjük, sőt, megerősödve kerülhetünk ki ebből a zavaros időszakból, ha „kitartunk a magunk igaza” és a „magunk közösségei” mellett, és ha a társadalom magát nemzeti elkötelezettségűnek, kereszténynek, konzervatívnak gondoló része kitart az előttünk álló nehéz években is. Megjegyezte, ez akkor is így lehet, ha Európa nyugati, nagyobbik része nem éli túl, amire – szerinte – szintén van jelentős esély.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc mai megítélésével kapcsolatban a házelnök úgy vélte: az utóbbi évek történészi munkái és az elmúlt évtized emlékezetpolitikai törekvései „mindent helyre tettek”, legalábbis megadták a lehetőséget, hogy ki-ki tárgyilagos és valóságos képet alkothasson magának az akkor történtekről és azok máig ható jelentőségéről.

Mindezek ellenére a „pufajkás mentalitás” ma is él – hangsúlyozta Kövér László, példaként hozva a Biszku-per „gyalázatos elszabotálását”, a magyarországi baloldali képviselők ”dicstelen fellépését a hazájuk ellen” az Európai Parlamentben, vagy egyes, „feltűnni vágyó fiatal történészek tabudöntögetésnek szánt provokációit”.