Tovább folyik a harc Szeverodonyeckben

Az ukrán vezérkar közölte, hogy tovább folynak a harcok Szeverodonyeckben is. Az orosz hadsereg teljesen át akarja venni az irányítást a város felett, eddig sikertelenül.

Szlavjanszk támadására készül az orosz hadsereg

Az ukrán vezérkar szerint visszavertek egy orosz támadást Berestove közelében, Donyeck régióban. Azt is bejelentették, hogy az oroszok Szlavjanszk városát készülnek megtámadni.

Oroszország nyugati fegyvereket semmisített meg Mikolajivban

Az orosz védelmi minisztérium azt jelentette be, hogy az elmúlt 10 napban több olyan fegyvert semmisítettek meg Mikolajivban, amiket Ukrajna nyugati országoktól kapott. Ezek között van 10 tarack, és legfeljebb 20 katonai jármű.

Megtámadták Mikolajivot

Lángoló épület előtt tűzoltó a dél-ukrajnai Mikolajivban egy orosz tüzérségi támadás után, 2022. június 18-án

Forrás: George Ivanchenko / MTI/AP

Az oroszok szerint újabb lejáratóvideó készül, statisztákkal

Mihail Mizincev vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős oroszországi tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetője a szombat éjjel kiadott nyilatkozatában azt állította, hogy MikolajivbanAZ UKRÁN KÜLÖNLEGES SZOLGÁLATOK TÖBB MINT 40 STATISZTA BEVONÁSÁVAL MEGRENDEZETT JELENETEKET KÉSZÜLNEK LEFORGATNI, AZT BIZONYÍTANDÓ, HOGY AZ OROSZ FEGYVERES ERŐK VÁLOGATÁS NÉLKÜL LÖVIK A MAGÁNHÁZAKAT.A tábornok szerint a lejárató videó szereplőinek fejenként 25 dollár honoráriumot fizettek.

A donyecki hatóságok vasárnap reggeli bejelentése szerint a régióban az elmúlt nap folyamán hét civil meghalt, 24 pedig megsebesült.

Félszáz ukrán tábornok halhatott meg orosz légicsapásban

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerint a tengeri indítású Kalibr manőverező robotrepülőgépek csapást mértek egy ukrán vezetési pontra a Dnyipropetrovszk megyei Siroka Dacsa falunál, amikor az Alexandria operatív-stratégiai erő csoportosulás parancsnoki állománya éppen ott tartott munkamegbeszélést.

Bejelentette, hogyAZ UKRÁN FEGYVERES ERŐK TÖBB MINT ÖTVEN TÁBORNOKA ÉS TISZTJE ÉLETÉT VESZTETTE, KÖZTÜK A VEZÉRKAR, A KAHOVKA CSOPORTOSULÁS, A LÉGIDESZANT ROHAMEGYSÉGEK, VALAMINT A MIKOLAJIV ÉS ZAPORIZZSJA IRÁNYÁBAN HARCOLÓ ALAKULATOK PARANCSNOKSÁGÁNAK TAGJAI.Ugyancsak Kalibr-csapás semmisített meg a tábornok szerint a mikolajivi transzformátorgyár területén tíz 155 milliméteres M777-es amerikai tarackot, és mintegy húsz harcjárművet, amelyet Nyugatról az elmúlt tíz napban szállítottak Kijevnek.

A luhanszki nagykövet szerint ukrán nacionalisták adták meg magukat

Rogyion Mirosnyik, a Luhanszki Népköztársaság moszkvai nagykövete vasárnapi Telegram-bejegyzésében az írta, hogy az Ajdar ukrán „nacionalista" alakulat parancsnokai és harcosai adták meg magukat Metyelkinében, az Azot vegyi üzemben körülzárt ukrán erők pedig jelezték, hogy készek a tárgyalások folytatására. Ramzan Kadirov csecsen vezető azzal vádolta meg a létesítményben lévő ukrán erőket, hogyA CIVILEKNEK, AKIKET MAGUK MELLETT TARTANAK, NEM SZÓLTAK, HOGY NAPOK ÓTA SZABADON ELVONULHATNÁNAK A SZÁMUKRA MEGNYITOTT HUMANITÁRIUS FOLYOSÓN.

Mirosnyik azt írta, hogy a magaslaton fekvő szomszédos Liszicsanszk peremkerületeire, ahonnan az ukrán erők tűz alatt tartják a környező településeket, az orosz erők súlyos csapásokat mérnek, az ukránok pedig súlyos veszteségeket szenvedtek el Beresztovében, Szpornéban, Volcsojarivkában és a liszicsanszki ipari zónában, a kőolaj-finomító területén.

Ukrajnában betiltják az orosz zenét

Az ukrán törvényhozás vasárnap betiltotta az orosz állampolgárságú művészek nyilvános fellépését, zeneszámaik lejátszását nyilvános helyen vagy a médiában, valamint az Oroszországból, Fehéroroszországból, és „nem a kijevi vezetés ellenőrzése alatt álló régiókból" származó könyvek és sajtótermékek importját, terjesztését és kiadását.

A JOGSZABÁLY INDOKLÁSA SZERINT AZ OROSZ ZENE „SZEPARATISTA ÉRZELMEKET KELTHET A LAKOSSÁG KÖRÉBEN".Az orosz zene mindemellett vonzóbbá teheti az orosz identitás felvételét, amely az ukrán állam gyengítését szolgálja.

Kivételt képeznek azok az orosz művészek, akik nyilvánosan elítélték az Ukrajna ellen indított orosz hadműveletet, valamint az ukrán állampolgárságot megszerző oroszok, akik már nem rendelkeznek orosz állampolgársággal.AZ OROSZ ZENÉSZEK EGYÉBKÉNT AUTOMATIKUSAN FEKETELISTÁRA KERÜLNEK.

Hírügynökségek felidézték, hogy az Oroszországból importált könyvek és sajtótermékek már 2016 óta cenzúrázva vannak Ukrajnában.

Orosz védelmi szóvivő: Megbomlott a morál az ukrán katonák között

Egy több mint félszáz ukrán tábornok és tiszt életét követelő Kalibr-csapásról és Szeverodoneck körüli előrenyomulásáról számolt be Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

Konasenkov szerint Szeverodonecknél a luhanszki „népi milícia" orosz támogatással felszabadította Metyelkine falut. Közölte, hogy Liszicsanszk térségébenUKRÁN KATONÁK AZ ALACSONY HARCI MORÁL, A LŐSZER ÉS AZ UTÁNPÓTLÁS HIÁNYA MIATT ELHAGYTÁK NEHÉZFEGYVERZETÜKET ÉS ÁLLÁSAIKAT.

Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a déli régióit

Ukrajna nem adja fel a déli országrész orosz megszállás alóli felszabadítására irányuló erőfeszítéseit - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi videóüzenetében, amelyet azután tett közzé, hogy meglátogatta a déli frontvonalon szolgáló ukrán katonákat.

„A déli régiókat nem adjuk oda senkinek,VISSZASZERZÜNK MINDENT, AMI A MIÉNK, A TENGER PEDIG UKRÁN LESZ, ÉS BIZTONSÁGOS.Oroszországnak nincs annyi rakétája, amennyivel legyőzheti a mi népünk élni vágyását" - idézte Zelenszkijt az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A kijevi katonai vezetés vasárnapi összesítése szerint eddig megközelítőleg 33 600 orosz katona esett el az ukrajnai harcokban. Az ukrán erők megsemmisítettek 216 orosz repülőgépet, 181 helikoptert, 14 hadihajót, 1468 harckocsit, 3577 páncélozott harcjárművet, 745 tüzérségi és 98 légvédelmi rendszert, valamint 235 rakéta-sorozatvetőt.

Medvegyev szerint az EU már rég nem lesz, mire Ukrajna tag lehetne

Az orosz védelmi tanács elnökhelyettese szerint Ukrajna „esetleges" EU-csatlakozásának reális időpontja az évszázad közepe körül várható, de addigra maga az Unió is megszűnhet.

Dmitrij Medvegyev Telegram-csatornáján azt írta:

BELEGONDOLNI IS „RETTEG" ABBA, „MICSODA BOTRÁNY LESZ”, MIUTÁN ANNYI ÁLDOZATOT HOZTAK AZ UKRÁNOK A CSATLAKOZÁS ÉRDEKÉBEN, ÉS ARRA NEM KERÜL SOR MÉGSEM.

„De bla, bla, bla, bla, ne vészmadárkodj..." - tette hozzá.

Oroszország megerősíti a Fekete-tengeri Flottát

Ukrajna „Dél" hadműveleti parancsnoksága közölte, hogy 28 Kalibr rakéta készen áll a harcra, két felszíni hajóra és három tengeralattjáróra helyezve. Június 17-én még csak 20 rakétát jelentettek.

Újabb amerikai rakétavetők érkezhetnek

Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának név nélkül nyilatkozó tisztviselője szerint az Egyesült Államok valószínűleg megduplázza az Ukrajnának átadott nagy mobilitású tüzérségi rakétarendszerek (HIMARS) számát, így nyolc sorozatvető lenne az országban. A döntés „az ukrán azonnali szükségleteken múlna" – mondta a tisztviselő a Politicónak. Az első négy HIMARS-t június végéig kell Ukrajnába küldeni.

A háború még évekig eltarthat

Oroszország ukrajnai háborúja évekig is eltarthat – mondta Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. „Fel kell készülnünk arra, hogy a harcok hosszan elhúzódhatnak. Nem szabad feladnunk Ukrajna támogatását" – mondta. "Még ha magasak is a költségek, nemcsak a katonai támogatás, hanem az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt is."

Több mint 14 ezer menekült érkezett szombaton

Magyarország területére 2022. június 18-án az ukrán-magyar határszakaszon 7 134 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 7 028 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 323 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. június 18-án 370 ember, köztük 178 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Oroszország: Ukrajna lejárató videókat forgatott Mikolajivban

Az ukrán különleges szolgálatok fegyveresei Mikolajivban filmforgatást rendeztek az orosz fegyveres erők csapásai következtében állítólag lerombolt magánházakról. Ezt mondta az Orosz Föderáció Nemzetvédelmi Irányító Központjának vezetője, Mihail Mizincev vezérezredes. A tábornok állítása szerint 40 színész vett részt a forgatáson, fejenként 25 dolláros napidíjért - írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Mizincev úgy véli, a jövőben a felvételeket a nyugati és az ukrán médiában fogják terjeszteni, hogy Oroszországot polgári célpontok elleni csapásokkal vádolják. A tábornok elmondta, hogy az orosz fegyveres erők nem lőnek polgári infrastrukturális létesítményekre, és kizárólag humánusan bánnak a polgári lakossággal. „Még egyszer felhívjuk az egész világ figyelmét, hogy az ilyen hamisítványok, amelyeket a kijevi „hazugsággyár" művel a nyugati kurátorok megbízásából, nem tartalmaznak megbízható és objektív információkat" – mondta a tábornok.

Oroszországba vitték az Azov zászlóalj parancsnokait

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség aról számolt be, hogy kihallgatásra Oroszországba vitték Szvjatoszlav Palamart, az Azov zászlóalj parancsnokhelyettesét és Szerhij Volinszkijt, az Ukrán Fegyveres Erők 36. tengerészgyalogos dandárjának parancsnokát.

A mariupoli Azovsztal acélipari üzem romos épületei 2022. június 13-án

Forrás: Szergej Ilnyickij / MTI/EPA

A mariupoli Azovstal acélmű magukat megadó védőit a szakadár Donyecki Népköztrásaságban tartják fogva. Kijev a Moszkvával kötött fogolycsere-egyezmény keretében az összes harcos átadását kéri, de egyes orosz törvényhozók azt akarják, hogy a harcosok egy részét bíróság elé állítsák.

Scholz: A G7 támogatja Ukrajnát

Olaf Scholz német kancellár kijelentette, hogy a G7-tagok a közelgő csúcstalálkozón megismétlik támogatásukat Ukrajnának. A német dpa hírügynökségnek nyilatkozó kancellár úgy fogalmazott: "biztosak akarunk lenni abban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számításai nem válnak be". Szerinte Putyin abban bízik, hogy ha már kellő területet hódított meg, a nemzetközi közösség visszatér a háború előtti üzletmenethet - de ez illúzió.

Az orosz erők halálbüntetéssel fenyegetik az ellenállást Zaporizzsja megyében

Olekszandr Sztaruk, Zaporizzsja megye kormányzója azt mondta, hogy az orosz erők a halálbüntetés bevezetésével próbálják elnyomni a helyi ellenállást. "Az ukrán gerillák továbbra is ellenállnak" - mondta Sztaruk.

60 egységnyi felszerelést semmisítettek meg az ukránok

Az ukrán hadsereg 60 egységnyi orosz katonai felszerelést semmisített meg Kelet-Ukrajnában. Az ukrán „Kelet" hadműveleti parancsnokság június 18-án arról számolt be, hogy megölt 87 orosz katonát, megsemmisített egy harckocsit, öt aknavetőt, 52 tüzérségi traktort, egy speciális felszerelési egységet, egy pilóta nélküli légijárművet és két lőszerraktárt.

A frontvonalnál járt az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij meglátogatta Mikolajiv városát, és találkozott katonákkal, tisztviselőkkel és egészségügyi dolgozókkal. Az ukrán elnök felkereste a nyugati Odessza városát is, amelyet a háború kezdete óta időszakos orosz ágyúzások értek.

"Fontos, hogy életben vagy. Amíg élsz, erős ukrán fal védi hazánkat" - mondta az ukrán elnök az odesszai csapatoknak. Zelenszkij kitüntetéseket adott át a katonáknak, és arra buzdította őket, hogy vigyázzanak Ukrajnára – "az egyetlen dologra, amink van."

Boris Johnson "ukrán fáradtságra" figyelmeztetett

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Boris Johnson óva intett attól, hogy az általa "ukrán fáradtságnak" nevezett jelenség világszerte eluralkodjon a csaknem négy hónapja tartó háború miatt.

A kijevi látogatásáról visszatérve Johnson hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a szövetséges nemzetek megmutassák, hosszú távon kiállnak Kijev mellett.

Kalinyingrádi szankciók

A litván hatóságok közölték, hogy mától tilos az EU-szankciók hatálya alá tartozó áruk Litvánián keresztüli szállítása a kalinyingrádi enklávéjába. A tilalom híre tegnap érkezett egy videón keresztül, amelyet a régió kormányzója, Anton Alikhanov tett közzé. Az EU szankciói a szénre, fémekre, építőanyagokra és fejlett technológiára vonatkoznak.

A tilalom a Kalinyingrádból importált termékek mintegy 50%-ára vonatkozik.

Oroszországnak 10 évbe telhet, mire felépül a szankciókból

Az orosz gazdaságnak egy évtizedbe telhet, mire felépül az ukrajnai inváziót követően az országot sújtó súlyos szankciókból, az ország továbbra is el van zárva kereskedelmének felétől – mondta German Gref, a Sberbank, Oroszország legnagyobb bankjának vezetője. Úgy becsülte, hogy az Oroszországgal kereskedelmi kapcsolataikat megszakító országok az export 56%-áért, az import 51%-áért felelősek, ami megbénítja a gazdaságot.

"Ez az ország bruttó hazai termékének 15%-át fenyegeti, a gazdaság nagy része nyomás alatt van" - mondta German Gref Oroszország éves nemzetközi gazdasági fórumán, Szentpéterváron.

Borítókép: Orosz katonák a mariupoli Azovsztal acélipari üzem területén 2022. június 13-án. A kép az orosz védelmi minisztérium által újságíróknak szervezett túrán készült. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij