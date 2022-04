Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője továbbra sem képes leállni a háborúpárti propagandával. Nemrég Facebook-oldalán írt arról, hogy - szerinte "a béke, a biztonság és az igazság érdekében

itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat...

A baloldali politikus posztja emellett több érdekes megjegyzést is tartalmazott. Például az ukrán-orosz fegyveres konfliktust "hős honvédő háborúnak" nevezte. Ezt a kifejezést az oroszok a második világháborúban használták, amikor a náci Németország elleni küzdelmet nevezték így.

Tordai emellett bizonyított háborús bűnökről és népirtásról is beszélt. Ilyen eseményekről orosz és ukrán oldalról is érkeztek hírek, az oroszok szerint például Donbaszban nyolc éve népirtás zajlik, az ukránok lövik az orosz ajkú civil lakosságot.

Az orosz álláspont szerint szintén népirtás történt Odesszában, amikor 48 orosz párti tüntető halt meg, mert az ukránok rájuk gyújtottak egy épületet. Vélt vagy valós atrocitások mindkét oldalról vannak, ezek közül a legtöbb azonban korántsem mondható "bizonyítottnak", hiszen a harcok még mindig tartanak, komolyabb nyomozásokat még nem tudtak lefolytatni az ügyben.

Tordai és a magyar baloldal egyébként csak a nyugati liberális mainstream média szóhasználatát követi, akik egyrészt minden jelentősebb orosz újságot propagandának bélyegeztek, miközben boldogan átveszik a nyíltan náci Azov zászlóalj Twitter-bejegyzéseit, például az orosz vegyi támadásról szólót, amely egyértelműen hazugság volt, mint az később ki is derült.

A nyugati újságírás az elmúlt két hónapban az ukrán elnök személyes szócsöve és Ukrajna legnagyobb propagandaterméke lett.

A hasonló bejegyzésekkel Tordai és baloldali társai azt kívánja elérni, hogy Magyarországot belerángassák egy esetleges háborúba. Mindezt annak ellenére teszik, hogy a 2022-es választásokon a magyarok egyértelmű, vitathatatlan és világos üzenetet küldtek nemcsak a baloldali összefogásnak, de Brüsszelnek is:

a magyarok ki akarnak maradni a háborúból, a béke és a biztonság pártján állnak.

Nem a párbeszédes politikus volt az egyetlen, aki háborúpárti megjegyzéseivel provokált, hanem például Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke is, aki korábban egy lakossági fórumon beszélt arról, hogy nemcsak fegyvereket, hanem katonákat is harcolni kellene küldeni Ukrajnába, vagyis azt szeretné, hogy magyarok haljanak meg egy olyan háborúban, amely két nem NATO- és nem EU-tag között zajlik.

Potocskáné persze gyorsan tisztázta, hogy a saját családját nem engedné háborúba, de számára a hivatásos katonák feláldozhatók, ők mehetnek. Mint mondta, „ők ezért kapják a fizetésüket”.

Hasonló véleménnyel van a biztonságpolitikáról az elektromos rollert fürdető bukott pártelnök Fekete-Győr András is. Ő még február végén beszélt arról, hogy Magyarországnak is fegyvereket kellene küldenie Ukrajnának, mert szerinte ezzel a kárpátaljai magyarokat védik. Pedig ennek éppen az ellenkezője történne, ők is célponttá válnának. Oroszország többször felhívta rá a figyelmet, hogy az Ukrajnába érkező utánpótlást szállító konvojokat is célba fogják venni - azóta többet le is bombáztak, utoljára néhány napja Lvivben.

Potocskáné Kőrösi Anita

Forrás: Soós Lajos / MTI

A Momentum egy másik politikusa, az EP-képviselő Cseh Katalin, aki arról vált ismertté, hogy korrupciós botrányba került és esküvőjén részegen az asztal alatt kúszott-mászott, szintén érdekes megjegyzéseket tett a háborúval kapcsolatban. A közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy

az egyértelmű, hogy a NATO-nak segítenie kell Ukrajnának avval, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amivel meg tudják vívni ezt a háborút.

A Momentum EP-képviselője ezzel egyértelművé tette, hogy szerinte Magyarországnak is fegyvereket kellene szállítani Ukrajnába. Később hozzátette, hogy "nekünk, európaiaknak ott kell állnunk Ukrajna mögött minden egyes lépésben, amint tenni akarnak".

Asztalok között csúszott-mászott a földön, zavartan bolyongott drága esküvői helyszínének kertjében Cseh Katalin

Forrás: Origo

Cseh Katalin tehát egyetért a baloldali lázálommal, amely a választási győzelmük esetén valósággá vált volna: Magyarország a háborúpárti baloldali retorika miatt hamar belesodródott volna a szomszédban zajló háborúba, ez pedig magyar emberek életébe került volna.

Az LMP volt társelnöke sem maradhatott ki a háborús uszításból. Kendernay János február végén írt arról közösségi oldalán, hogy amennyiben Márki-Zay Péter nyeri a választásokat, akkor azonnal elindul a fegyverszállítás és a katonák küldése Ukrajnába:

„MZP azt állította és állítja helyesen, hogy amennyiben a NATO közösen úgy dönt, akkor megy katona és fegyver is (...) „És nem egy-két nyugati állam (szállít – a szerk.) már fegyvereket is Ukrajnába. Nagyon nem csodálkoznék azon, ha Magyarország is hasonlóan cselekedne" - írta.

A háború legnagyobb pártolója így is Márki-Zay Péter, a baloldali közös jelöltje, a Gyurcsány-show győztese volt, aki napi rendszerességgel beszélt arról, hogy fegyvereket és katonákat kell küldeni az ukránoknak. Azt viszont mindannyian elfelejtik, hogy a NATO egy védelmi szövetség, jelenleg pedig egyik tagállamot sem támadták meg.

Márki-Zay nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is terjesztette a háborúpárti propagandát. Egy német lapnak megerősítette, hogy "a fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU emellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk". Az azóta csúfosan megbukott jelölt tehát beismerte, hogy a fegyverküldés az egyik legnagyobb prioritás számára, nem pedig Magyarország biztonsága.

Borítókép: Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. szeptember 20-án (MTI/Soós Lajos)