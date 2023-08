„Eladásra kínálunk Miskolc- Görömböly városrészében minden LUXUS igényt kielégítő, 2004-ben téglából épült, 585 nm-es hő szigetelt, csodálatos panorámával rendelkező családi házat. A 9 szobás ingatlan előnye, hogy akár 3 külön bejárattal rendelkező lakrész is kialakítható. Az otthon melegét 2 Junkers gázkazán biztosítja, az alsó szinten padlófűtés, míg az emeleten radiátoros hőleadással. A 2022-es év második felében napkollektorok kerülnek felszerelésre, mely által a fenntartási költség minimálisra csökken. Az alsó szinten találjuk a 100 nm-es nappalit, ami családi, baráti összejövetelek helyszíne is lehet. Egy hosszú, fárasztó nap után felfrissülést nyújt a belső, illetve külső részről is megközelíthető 50 nm-es ellenáramoltatós, fűtött medence. Az 1600 nm-es gondosan ápolt, parkosított udvaron tuják, dísz cserjék, virágok, a hátsókert részen gyümölcsfák találhatók.[...]”



