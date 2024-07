A gyalogló Spiller Tiziana, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karának másodéves hallgatója és miskolci edzője, Szűcs József, a Miskolci Sportiskola gyalogló szakágának vezetője is utazhat a párizsi olimpiára.

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Atlétikai Szövetség döntése értelmében Spiller Tiziana a maratoni távú vegyes váltó egyik tartalék tagjaként vehet részt az ötkarikás játékokon. Ezt a számot augusztus 7-én, 7.30-tól rendezik meg.

A mindössze 20 esztendős gyalogló a Budapesti Honvéd SE színeiben versenyez. Tiziana a Miskolci Egyetem hallgatójaként indulási jogot nyert a 2023. évi egyetemi világjátékokra, ahol a 20 kilométeres gyaloglásban a 13. helyen végzett. Idén is számos alkalommal bizonyította rátermettségét és felkészültségét, amely alapján joggal kerülhetett be az olimpiai csapatba. Márciusban 1:34:21 órás idővel U23-as országos rekordot állított fel 20 kilométeren, valamint részt vett a gyalogló csapat-világbajnokságon, Törökországban, ahol az egyéni 20 kilométeres versenyben a 36. helyen végzett, illetve rajthoz állhatott a közelmúltban befejeződött római atlétikai Európa-bajnokságon is, ahol ugyancsak 20 kilométer gyaloglásban 30. helyen zárt. Hazai versenyeken két korosztályos bajnoki címet, valamint három felnőtt bajnoki érmet szerzett.

Spiller Tiziana miskolci edzéseit Szűcs József, a Miskolci Sportiskola gyalogló szakágának vezetője, míg a fővárosi tréningjeit Srp Miklós irányítja.

Szűcs József a Budapest Honvéd anyagi támogatásának köszönhetően lehet ott lehet tanítványával a párizsi olimpián.