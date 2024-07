A Művészetek Palotájában felejthetetlen ünnepség keretében a napokban tettek esküt a párizsi olimpiára utazó magyar csapat tagjai. A Team Hungaryt dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök is köszöntötte.

Harcolnak a karatéért

A bensőséges hangulatú ceremónián több százan – sportolók, vezetők, edzők, hozzátartozók, hazai és nemzetközi tisztségviselők, orvosok, médiamunkások – vettek részt. A magasztos gálán összefutottunk vármegyénk több nagyságával: láttuk Gercsák Szabina cselgáncsozót és Nemes Rita atlétát, akik most éppen nem szűkebb pátriánk klubjaiban dolgoznak, de szívük mélyén mindig miskolciak maradnak, ott volt Juhász István, a Mezőkövesdi KC NB I-es férfi csapatának egykori vezetőedzője, Mocsai Lajos szövetségi kapitány hajdani segítője, az országos szövetség szakmai és versenybizottságának elnöke, továbbá dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség és a nem olimpiai sportágakat tömörítő Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke is.

Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség és a nem olimpiai sportágakat tömörítő Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke.

– Számomra az eskük mindig felejthetetlenek maradnak – kezdte utóbbi, aki civilben miskolci ügyvéd, „mellesleg” pedig a Magyar Olimpiai Bizottság jogi bizottságának elnökeként is szolgálja az ötkarikás mozgalmat. – Sok ilyen eseményen vettem már részt, de mindig meghatódom és ez így volt most is. Száznyolcvan versenyzőnk lesz ott a francia fővárosban és abban a szerencsében lesz részem, hogy magam is szurkolhatok majd nekik. Az kicsit fáj, hogy a tokiói olimpián bemutatkozott karate nem szerepel a párizsi programban, így továbbra is azért dolgozunk, hogy az általam imádott műfaj véglegesen „polgárjogot” nyerjen. Ami pedig a XXXIII. nyári játékokat illeti: várhatóan hat, hét, nyolc, kilenc, vagy tíz aranyérem jut nekünk, legalábbis ebben bízom.