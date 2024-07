Már csak egy mérkőzés van hátra a nagy tornából – amely minden, csak nem nagy. Így humorizálnak az eseménnyel a neves szakírók, akiknek véleménye köszönő viszonyban sincs a szövetségi kapitányok állításával. Utóbbiaknak ugyanis majdnem valamennyi találkozó tetszett, de a mondás szerint mindent szentnek maga felé hajlik a keze.

Hetven átadásos akció

– Jómagam megbékéltem a Spanyolország – Franciaország találkozóval, ez az elődöntő alapvetően megfelelt az elvárásaimnak – kezdte Fridély Gábor vendéglátóipari üzletvezető, egykori élvonalbeli játékvezetői asszisztens, majd így folytatta: – Arra hajlok, hogy kijelentsem: a szurkolók szempontjából nagyszerű időben jött a franciák vezető gólja, hiszen utána már nem lehetett berendezkedni a rengeteg adogatásra. Nekem – már elnézést – az agyamra ment a hetven passzos támadásvezetés, ugyanis a csapatok megjáratták a labdát balra, aztán a fiúk visszavitték a kapusig, később következett a jobb oldali akcióvezetés, végül valaki nagy nehezen becselezte magát középre és a tömegből próbált lőni. De újra a spanyolokról: az Európa-bajnokság eddig róluk szól. Hátrányban sem estek kétségbe, elkezdtek dolgozni, majd Lamine Yamal szenzációs tekerésével egyenlítettek, nem sokkal később pedig Dani Olmo tüzelt és számukra olyan mindegy volt, hogy a középpályás találatával, vagy öngóllal szereztek vezetést.

Nincs vezéregyéniség

Fridély Gábor ezt követően leteremtette a franciákat:

– Biztos voltam benne, hogy ki fognak egyenlíteni, ez viszont nem következett be. A gallok úgy jutottak be a legjobb négy közé, hogy a mezőnyből nem vették be a ketrecet, csak öngólból, vagy 11-esből tollasodtak meg. Ez több, mint furcsa, hiszen olyan csatárok voltak a soraikban, mint Mbappé, Griezmann, Dembelé és Giroud. Ők már számtalan világ- és Európa-bajnokságon, továbbá Bajnokok Ligája összecsapáson tették le a névjegyüket, Németországban mégis megbuktak. Mivel kiváló futballisták, ezért a szakmai stáboknak kell feltárniuk azt, hogy mi volt az oka a gyengélkedésüknek és mások vesszőfutásának. A tornának nem volt igazi vezéregyénisége, ennek következtében más nem is viheti el a képzeletbeli pálmát, csak Dani Olmo, az ibériaiak támadó középpályása. Aki, szó se róla, pazar futballista, de meg sem közelíti a mondjuk a fénykorában szárnyalt és a világmegváltó képességekkel megáldott Cristiano Ronaldót. Mire ezek a sorok megjelennek, már túljutottunk az Anglia – Hollandia meccsen, amely előtt fél nappal megkockáztatom: a szigetországiak nemzeti tizenegye lesz a másik finalista.