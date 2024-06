Nem kellett sokat várni a két feladat között. Három héttel a nemzetközi Mitropa Kupa szlovén futamát követően ismét autóba ül Hadik András és Juhász István. A miskolci kettős a magyar bajnokság és a Mitropa hétvégi viadalán, az 57. Mecsek Rallyn áll rajthoz. A Pécs környéki pályák a kettős számára ismerősek, de a déli országrészben gyakran történnek váratlan események, amire nehéz előre felkészülni. Persze a Hadik Rally Team minden tőle telhetőt elkövetett annak érdekében, hogy lehetőleg ne érje őket meglepetés.

Vannak kérdőjelek

– Jó versenynek ígérkezik, azt viszont kíváncsian várom, hogy a lassítók hogyan, milyen módon és milyen gyakorisággal lesznek elhelyezve a szakaszokon - fogalmazott érdeklődésünkre Hadik András. - A Mecsekben bármi elképzelhető, és annak az ellenkezője is. Erről a futamról vannak szép és kevésbé jó emlékeink, bízunk benne, hogy az előttünk álló hétvégén jóval több lesz a pozitívum. Az időjárás most még esős, a hét végére azonban vélhetően száraz körülmények lesznek. Azt viszont ugyancsak nem tudni, hogy a hegyekben hol maradnak vizes, saras, csúszós részek. Ezt majd nyilván a pályabejáráson igyekszünk a lehető legjobban felmérni.

Itt is, ott is

Hadik András és Juhász István előzetesen csupán a Mitropa Kupába szeretett volna nevezni, ezt azonban a versenykiírás nem tette lehetővé. A korábbi négyszeres magyar bajnok eredményét így a hazai és a nemzetközi értékelésben is figyelembe veszik majd.

– Alapvetően a Mecsek Rally mindig változatos és izgalmas. Az időtervet és a programot nézve ez idén sem lesz másképp - folytatta Hadik András. - Vannak keskeny, erdei szakaszok és szélesebb utak egyaránt. A gyorsaságik közül nehéz egyet-kettőt kiemelni, mindegyikre nagyon oda kell figyeli. A stabil autózás mellett a tempóra is szükség lesz, ellenkező esetben nem lehet eredményesen szerepelni.

Másodszor aszfalton

A Forddal versenyző páros számára idén ez lesz a harmadik megmérettetés. A szezont a veszprémi Rally Hungaryval kezdték, legutóbb pedig Szlovéniában a Velenje Rallyn szereztek értékes ezüstérmet. Pécsett erős a magyar és a nemzetközi mezőny is, ebben természetesen Hadikék is szeretnének a lehető legjobban szerepelni.

– Az eredmény szempontjából nehéz bármit is jósolni, ezt egyébként sem szeretem. Gyors pilóták és remek autók vesznek részt ezen a futamon, amely valóban teljesen kiszámíthatatlan - szögezte le Hadik András. - Annak örülök, hogy a két versenyünk között nem telt el sok idő. Három héttel ezelőtt Velejében visszarázódtunk és hasznos kilométereket gyűjtöttünk. Remélem, hogy ezt a Mecsek Rallyn is kamatoztatni tudjuk. Az autót legutóbb karcmentesen hoztuk haza, ezért a csapatnak nagy dolgokat nem kellett csinálnia. Csütörtökön részt veszünk a futam hivatalos tesztjén, ahol igyekszünk minél jobban ráhangolódni az előttünk álló feladatra. Pénteken és szombaton pedig jöhet az éles verseny.

Az 57. Mecsek Rally a magyar bajnokság első-, másod- és harmadosztálya mellett beleszámít a Mitropa Kupa értékelésébe is. A fő mezőnyt azonban a Historic párosai alkotják, hiszen számukra ez a hétvége az Európa bajnoki sorozat negyedik állomásának számít. Az aszfaltos futamon két nap alatt összesen 12 szakasz szerepel a programban, a gyorsaságik összetávja meghaladja a 165 kilométert.