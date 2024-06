Az adatbank

A pályán töltött percek összesítéséhez a Magyar Labdarúgó-szövetség internetes adatbankjában szereplő adatokat vettük figyelembe, oly módon, hogy a le nem cserélt játékos idejét minden esetben 90 percnek vettük – függetlenül attól, hogy mennyi volt a hosszabbítás az első-, vagy a második félidőben egy adott meccsen –, míg a lecserélt játékosoknál azt az időt vettük alapul, amikor a csere megtörtént (vagyis mondjuk a 60. percben lecserélt játékosnál, nem 59 percet számoltunk, hanem felfelé kerekítettünk, és 60 perc került a statisztikába), míg a becserélt játékosok esetén nem a csere percét vettük alapul, hanem az ezt követő minutától indítottuk a számlálót (vagyis mondjuk a 60. percben becserélt játékosnál nem 31 percet számoltunk, hanem lefelé kerekítettünk, és 30 perc került a statisztikába). Amikor a 90. perc után történt a csere, a lecserélt játékosnál 90 percet vettünk figyelembe, függetlenül attól, hogy mindez a kilencvenakárhanyadik percben történt, a 90. perc után becserélt játékos meccs idejét pedig minden esetben 1 percnek vettük, függetlenül attól, hogy ténylegesen mennyi időt töltött a pályán (ez utóbbiakat azért számoltuk így, mert információnk szerint, a Magyar Labdarúgó-szövetség belső statisztikáiban is így tartják nyilván az adatokat, és ez alapján számolják el a fiatal és hazai labdarúgók játékpercihez társított, a csapatoknak járó prémiumot).

A DVTK-nál a 2023/24-es évad percbajnoka a nigériai bal oldali védő, Bitok Stephen lett, részben azzal összefüggésben, hogy a posztján nem is volt más alternatíva az egész szezonban, és nem mellékesen azért is, mert a fiatal, 23 éves játékos szinte végig bevehető volt, és megbízható teljesítményt is nyújtott. Őt a csapatkapitány Holdampf Gergő követi, aki ennél is közelebb kerülhetett volna a Stephenhez, ha az utolsó előtti fordulóban, sérülése miatt nem kellett volna lecserélni, és a záró fordulóban is bevethető lett volna. A cséká mögött 20 perccel maradt el a spanyol Alexander Vallejo, aki nem csak a saját posztján, védekező középpályásként állt helyt, hanem amikor belső védő problémái voltak a csapatnak, azon a poszton is megbízhatóan teljesített.

Érdekesség, hogy a legtöbb percet játszott tizenegye a DVTK-nak még felállás szintjén is rendben lenne: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Vallejo, Holdampf – Pernambuco, Klimovich, Pozeg Vancas – Edomwonyi.

Az összességben öt meccset, vagyis 450 percet sem játszott labdarúgók összesen 13-an vannak, köztük van három 20 év alatti, saját nevelésű DVTK játékos, Bánhegyi Bogdán, Fekete Vince és Ferencsik Bálint, és három 20 év feletti magyar. Utóbbiak közül közül Lőrinczy Attila azok után, hogy az évad elején egy meccsen játszott, eligazolt, Farkas Dániel több etapban volt sérült, és volt kiállított, Csirmaz Istvánt pedig tulajdonképpen csak edzéseken való részvételre használtak az edzők. Van viszont a keveset játszottak között 7 légiós (!). Közülük Marin Jurina és Jérémie Obounet télen eligazolt, a januárban érkezett Doru Popadiuc április elején súlyos sérülést szenvedett és hónapokra kiesett, a szintén az idén érkezett, és a téli spanyolországi felkészülés során harcképtelenné vált Ondrej Baco csak az évad végén jutott szóhoz. A DVTK öltözőjének legrégebbi játékosa, a 35 éves Branislav Danilovic nem volt túlfoglalkoztatva, és tulajdonképpen az egész szezonban csak a 3., 4. számú hálóőr volt. Viszont két mezőnyjátékos, Francisco Feuillassier és Argyris Kampetsis – akik mindketten bajlódtak sérüléssel – nagyon keveset játszottak, de kettejük között van egy nagy különbség, előbbi, a középpályás 364 perc alatt két gólt is szerzett, utóbbi, a támadó, 321 perc alatt viszont nem tudott a kapuba találni.