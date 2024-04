Mitől lesz ez más és több, mint a korábbi évek eseményei? Megrendezésre kerülnek a régi legsikeresebb versenyszámok, ámde lesznek ám új programok és útvonalak egyaránt. Miért érdemes ellátogatni a festői szépségű Bódva-völgye térségébe, megnézni a tavaszi természetet az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában? Újra felkeresni a térségbeli barátságos településeket? Gyalogosan, futva, kerékpáron, túrakenuban vagy görkorcsolyán eljutni a térség épített látványosságaihoz, és megnézni mi fejlődött az elmúlt években?

A részletekről

Pénteken május 10-én van a Madarak és fák napja – ennek apropóján hívják az általános és középiskolás csoportokat. Amelyeknek szombat helyett pénteken könnyebb a túrán elindulni, azoknak az iskolásoknak pénteken is van lehetőségük az 5, a 10 és a 15 kilométeres távokat teljesíteni vagy akár kenuzni a Rakacai víztározón. Várják az iskolák jelentkezését, mert a pénteki napon az Aggteleki Nemzeti Park féltve őrzött titkait bemutató szendrői múzeumot, a Kincses házat is meg lehet tekinteni a túrán résztvevőknek.

Péntek este szintén a gyerekeknek kedveznek, az előző évi nagy sikerű jelmezes esti várséta a bemelegítő mozgás.

A szombati napon hatodik alkalommal az Olimpiai Ötpróba állomása is a Vitézlő. Az egyetlen helyszín az eseménynaptárban, ahol öt különböző próbát tudnak teljesíteni az indulók. Idén első alkalommal a Ring elnevezésű amatőr kerékpáros versenysorozat Cserehát Ring állomása lesz a Vitézlő több kerékpáros távja. A visszajáró túrázók már tudják, hogy a jó hangulat garantált, igazi közösségi élményben lesz részük, rengeteg meglepetés vár rájuk, kipróbálhatják a tájékozódó képességüket, új barátokat szerezhetnek és a nap végén biztos, hogy jól érzik magukat, erről a szervezők gondoskodnak. Idén megpróbálnak a korábbiakhoz képest még környezettudatosabbnak lenni, szelektíven gyűjtik majd a szemetet és az útvonalon is összeszedik, ha találnak.



A legfontosabb tudnivalók

XVII. Vitézlő

Időpont: 2024. május 11. szombat

Gyalogos távok: 5 km kicsiknek minden állomásponton játékos feladatokkal, előző évről ismert 10, 15, 25 km-es távokon kétféle útvonal is választható; 35, 50 és 60 km a 3 leghosszabb táv, új útvonalon halad; kombinált táv: 22 km-es gyaloglás és 3 km kenuzás

Kerékpáros távok: 25, 50, 100 km-es távok ÚJ útvonlakkal mindegyik a Cserehát Ring távja

Görkorcsolyás távok: 5, 10 és 20 km

Túrakenus táv: 10 km kenuzás a Rakacai víztározón, ahová mindenkit bővített, új hajóparkkal várnak

Bárki magával viheti és nevezheti négylábú kedvencet is. Minden regisztrált kutyus a támogatók jóvoltából kutyáknak szóló meglepetéssel lesz gazdagabb

Kiegészítő rendezvények

Mert ezek az idén is lesznek:

Péntek este jelmezes várséta, középkori hangulatot idéző közös programnyitó mozgás

Szombaton a délutáni órákban 14.00, 15.00, 16.00 órai kezdettel a szendrői római katolikus templom és kékfestőház megtekintése vezetett túra keretében

Vasárnap 15, 25 és 50 km-es távok, Bebek Portya jelvényszerző túramozgalom, kedvezményes aggteleki barlanglátogatás, Via Ferrata Bódvarákón. Ezekre a programokra is már lehet előnevezni.

Rajt-cél helyszíne: Apáczai Csere János Általános Iskola (3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.)

Előnevezés

Már elindult

Határideje: 2024. május 8. 17.00

Kattintsanak ide: http://www.eloregisztracio.szendroitura.hu/elonev_main.php

Figyelem: az előnevezés csak a díj átutalásakor válik érvényessé!

Nevezési díjkedvezmények

Családok számára

Csoportok számára, különösen oktatási intézmények csoportjai részére

Egyéni résztvevőknek, akik Ötpróbázók, Decathlon/TEKA/Magyar turista kártyával rendelkeznek.

Kiegészítő szolgáltatások

Díjazás több kategóriában, oklevél, egyedi kitűző, tombola, vándorserleg mozgalom

Szállás (péntek és szombat éjszaka) és étkezési lehetőség (péntek vacsora, szombat reggeli, ebéd)

Fotó-, túraleírás-, kandi kamerás, Facebook poszt, jelmezes pályázat

GPS koordináták a távokhoz weboldalunkról letölthetők

Túra során bizonyos távokon teljesíthetik a Bebek Portya Túramozgalom pontjait. https://szendroitura.hu/bebek-portya/

Gyerek- és egészségügyi sarok lesz a rajt-cél helyszínen berendezve

Részletek és további információk a honlapon

https://szendroitura.hu/vitezlo-teljesitmenytura-2024/

Mottó: „Gyere, túrázz és ünnepeld meg velünk együtt, hogy az idei Vitézlő már a XVII! Szeretettel várunk Téged, családodat, barátaidat, ez a túra értetek van, és nélkületek nem is lehetne!”

Jelszó: Jól jársz, ha jót jársz!