Vasárnap délután Kolorcity Kazincbarcika SC – Nyíregyháza Spartacus összecsapást (0-1) rendeztek a labdarúgó NB II aktuális fordulójában. A meccsen sérülés miatt idő előtt le kellett cserélni Varga Józsefet, a KBSC futballistáját, a korábbi 34-szeres válogatott nemrégiben érkezett Debrecenből Barcikára.

Az észak-borsodiak az alábbiakat tették közzé közösségi oldalukon: ,,A vasárnapi mérkőzésen egy szerencsétlen és vétlen ütközés nyomán súlyos arcsérülést szenvedett játékosunk, Varga József. Kórházi kivizsgálása azonnal elkezdődött, az sajnos már biztos, hogy törés is történt, de a további vizsgálatokat követően lesz pontos diagnózis. Köszönjük a rengeteg érdeklődést és jókívánságot, jól eső érzés, hogy ilyen sokan szeretik a játékost és a csapatot. Ugyanakkor hálásak vagyunk azért is, hogy a sérüléskor a vendég Nyíregyháza Spartacus FC teljes egészségügyi stábja azonnal és önzetlenül segített, illetve, hogy a találkozót követően is számos emberi megnyilatkozást tettek."