Megkezdődik a rájátszás második szakasza a női kosárlabda NB I/A-ban. Az élvonalbeli bajnokságban szombaton 17.00-tól DVTK Hun-Therm – Sopron Basket meccset játszanak Miskolcon, a DVTK Arénában. A két rivális az egyik fél két győzelméig tartó elődöntőben küzd egymással, vagy a jövő héten keddig, mert ekkor lesz a második meccs, amit Sopronban rendeznek, vagy a jövő héten péntekig, ha szükség lesz harmadik összecsapásra (ez utóbbi meccset Miskolcon játszanák).

Eddig remekül

A DVTK Hun-Therm remekül szerepel ebben az idényben, a piros-fehérek a bajnoki alapszakaszt megnyerték, csupán az utolsó fordulóban, a Tarr KSC Szekszárd vendégeként kaptak ki, és a negyeddöntő sikeres abszolválását követően, most a címvédő ellen akarnak a bajnoki döntőbe jutni. Az ellen a Sopron Baasket ellen, amely annak ellenére, hogy ebben az évadban gyengébb kerete van, a Magyar Kupa döntőben, Győrben 73-71-re legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott Diósgyőrt (magyar csapattól ebben az évadban ez volt a másik veresége a DVTK Hun-Thermnek). A vereség nagyrészt annak köszönhető, hogy a Sopron ebben az idényben nem szerepelt a nemzetközi porodon, és azon a héten könnyebb programja volt, mint a piros-fehér gárdának.

Persze a részletek egy idő után a feledés homályába vesznek, és bizonyára így lesz ez azzal is, hogy a két csapat mostani elődöntője előtt, a meccs időpontok csak nagy nehezen születtek meg. Ugyanis a soproniak megpróbálkoztak azzal, hogy később kezdődjön a harc, mivel a múlt hét végén három játékosuk is magyar 3x3-as kosárlabda válogatott tagjaként olimpiai selejtezőn vett részt (a hongkongi tornáról nem sikerült kvalifikációt szerezni a csapatnak). Ebben nem jártak sikerrel, maradtak a korábbi kihirdetett játéknapok, így most talán nem csak a rendkívül sokat jelentő hazai pálya, hazai közönség szól a DVTK mellett, hanem az is, hogy a bajnokság hajrájára történő felkészülésük nyugodtabb volt, hogy többet tudtak együtt dolgozni. Ez persze rá is fért a csapatra, hiszen az évadban eddig 42 meccset játszott a Diósgyőr, amelyek többsége szinte egymásba ért, a gyakori, heti két meccsek között, csak 1-2 nap jutott arra, hogy az ellenfelekből felkészüljenek. Most viszont nagyon más volt a helyzet, legutóbb három hete (!) játszott tétmeccset a DVTK Hun-Therm, és hogy a játékosok ne essenek ki teljesen a ritmusból, két edzőmeccset is beiktattak a programba.

Zárt kapus

– Ilyen hosszú szünet a rájátszásban emlékeim szerint még nem volt, ez egy új szituáció, merőben más, mint amikor egy három-négy hetes ciklus alatt 8-9 meccset is kellett játszanunk – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – De nem tagadjuk: a szünet jól jött. Ez alatt két edzőmeccset is játszottunk, amelynek során az eredmény tulajdonképpen másodlagos volt, a játék volt a lényeg, és az ellenfelekkel abban maradtunk, hogy a zárt kapus meccseket, azok időpontjait, helyszíneit nem hozzuk nyilvánosságra. A lényeg az, hogy meccs körülmények között is tudtunk gyakorolni, és szerintem sikerült olyan szintre felpörögni, amire szükség van ahhoz, hogy legyőzzük a Sopront, hogy lépéselőnybe kerüljünk. Az egész szezonban az volt a célunk, hogy jussunk be a döntőbe, ez változatlan. Az biztos, hogy a bajnokság hajrájára kiegyenlítődtek az erőviszonyok, a legjobb négy közé jutott gárdák közül a Szekszárdnál felépültek a korábbi sérültek, a Győr az Euroliga szereplése mellett az alapszakasz 2. helyén tudott végezni, a Sopronnál pedig felgyógyult a korábbi összes hiányzó. Úgyhogy szoros és éles meccsekre számítok, és élni szeretnénk a hazai pálya előnyével, csalódott lennék, ha nem sikerülne bekerülni a döntőbe. Mindenki egészséges, rendben van, felkészülten és izgatottan várjuk az évad hajráját.

A Diósgyőrt ebben az évadban hazai pályán magyar csapat még nem győzte le, ebben természetesen nagy szerepe van a fanatikus közönségnek is.

– Rengeteg jelent a hazai pálya. Ahogy az Euroligában lépésről lépésre haladtunk előre, úgy nőtt a nézőszám, a végén már telt házas meccseket is játszottunk. Óriási segítséget kaptunk a lelátóról, és reméljük, ez most is így lesz. Ráadásul dupla mérkőzést játszunk a DVTK focicsapatával, bízom benne, hogy a drukkerek számára ez egy jó nap lesz – mondta Völgyi Péter, aki arra a felvetésre, hogy most a Diósgyőrnek tett jót a szünet így felelt: – A rákészülés szempontjából mindenképpen, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a kisebb teher a Sopronon van. Biztos, hogy bátran fognak majd játszani, és bár ebben az évadban nem olyan kimagaslóan erős a keretük, mint a korábbi években volt, de ezzel együtt ők még egy veszélyes, jól összerakott csapat.

Nagy sebességgel

Ebben az évadban három tétmeccset játszott egymás ellen a két fél, a bajnoki alapszakasz két meccsét a Diósgyőr nyerte, oda-vissza verték a Sopront, a már említett kupadöntőben pedig a dunántúli együttes bizonyult jobbnak. Ez utóbbi ellenére a DVTK Hun-Therm számít a párharc esélyesének, a piros-fehérek elkezdhetik letaszítani a trónról a bajnoki címvédőt.

– Az eddigiek alapján van realitása annak, hogy ez összejöjjön. Nagyon nehéz feladatunk lesz, de képesnek érzem arra a csapatot, hogy a tavalyi és a tavalyelőtti bronzérmek után feljebb tudjunk lépni – mondta Völgyi Péter, akinek feltettük a kérdés, hogy mennyire van meg a játékosokban a visszavágás vágya az elveszített kupadöntő miatt. – A szezon kezdete óta, lépésről, lépésre haladva mindig a következő mérkőzés volt a fontos, azzal együtt is, hogy tudtuk, az idén szeretnénk döntőt játszani a magyar bajnokságban. Jó csapatokat győztünk le ebben az évadban, és a kupában is megvolt erre az esélyünk. Nyilván van visszavágási vágy, önbizalmat ad, hogy az alapszakaszban, a komplett csapatok csatájában le tudtuk győzni őket hazai pályán és idegenben is. A Sopron bizonyára azon lesz, hogy lassítson minket, ezzel szemben mi nagy sebességgel akarunk kosárlabdázni, mert ez a mi játékunk.